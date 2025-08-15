Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!

Šime Elez objavom s ljetovanja ponovno je potaknuo glasine o vezi s Majom Šuput.
"Još jedan dan u uredu", napisao je u opisu.
Na fotografijama se može vidjeti kako uživa uz more, opušten na kamenoj ogradi, u bijeloj majici i crnim kratkim hlačama, ili leži na ležaljci s pogledom na pučinu. Iako nije otkrio tko mu pravi društvo, među pratiteljima se odmah javila sumnja da je riječ o Maji Šuput.
Maja Šuput i Šime Elez Foto: In Magazin
U komentarima se moglo pročitati "Majina torba", a neki su primijetili i da nosi odjeću sličnu onoj iz dana kada je viđen u čamcu s pjevačicom.
"Gdje je ta koju ljubiš?", "Tko je slikao?", "Uživajte! Vidjela sam vas u Vela Luci izdaleka", samo je dio komentara.
Šime i Maja posljednjih su tjedana snimljeni zajedno na više lokacija - od Zatona i Orašca, preko Korčule, do Pašmana.
Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: PR
Glasine o njihovom druženju krenule su nakon što je Elez zaigrao glavnu ulogu u Majinom spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari", a očito je da se kemija sa seta prelila i izvan kamera.
Maja Šuput i Šime Elez - 4 Foto: PR
Maja Šuput i Šime Elez - 9 Foto: PR
Podsjetimo, Maju i Šimu prvi put su zajedno snimili na luksuznoj jahti, a zatim i na večeri u poznatom splitskom restoranu, gdje su privukli brojne znatiželjne poglede.
Maja je nedavno napravila raspašoj i u Dubrovniku, a jedan detalj je otkrio je li joj i tamo Šime pravio društvo. Više pročitajte OVDJE.
