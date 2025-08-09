Jedan detalj otkrio je li fatalni Splićanin Maju Šuput dopratio na posljednji koncert

Maja Šuput u mini-haljinici razveselila je publiku u Dubrovniku, a svi su se pitali je li s njom stigao i mladi Šime Elez.
Na koncertu u Dubrovniku priredila je pravi glazbeno-scenski spektakl, oduševivši publiku plesom, pjesmom i prepoznatljivim osmijehom.
Maja Šuput - 4 Foto: Tonci Plazibat / CROPIX
Maja Šuput - 6 Foto: Tonci Plazibat / CROPIX
Maja Šuput - 1 Foto: Tonci Plazibat / CROPIX
U pratnji svog benda, Maja je izvela niz hitova koji su rasplesali publiku od prvih taktova.
Maja Šuput - 5 Foto: Tonci Plazibat / CROPIX
Posebnu pažnju privukla je njezina odjevna kombinacija – kratka, uska mini-haljina bez naramenica, ukrašena živopisnim cvjetnim uzorkom i sjajnim detaljima, koju je iskombinirala sa zlatnim sandalama na visoku petu. Haljina je isticala njezinu figuru i dodatno naglašavala vedar, ljetni vibe cijelog nastupa.
Maja Šuput - 2 Foto: Tonci Plazibat / CROPIX
Maja ne skida osmijeh s lica unatoč tome što se nedavno rastala od supruga Nenada Tatarinova, a šuška se da je razlog tome mladi Splićanin Šime Elez.
Upravo Šime s njom je stigao u Dubrovnik, a otkrili su to na Instagramu objavivši na svojim Instagram pričama fotografije iz istog restorana.
Šime Elez na Instagramu Foto: Instagram
Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram
Maja Šuput i Šime Elez - 9 Foto: PR
Iako romansu nisu potvrdili, u medijima se stalno pojavljuju njihove nove zajedničke fotografije koje dodaju ulje na vatru.
Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: PR
Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: PR
