Njenoj ljepoti klanjao se svijet, a zavidjela Titova supruga: Danas jedva preživljava

Olivera Katarina bila je slavna jugoslavenska glumica i pjevačica, a od teške slave i druženja s Titom došla je do toga da danas živi u neimaštini.

Olivera Katarina bila je slavna jugoslavenska glumica i pjevačica. Rođena je 5. ožujka 1940. u Beogradu kao Olivera Petrović, dok je kasnije postala poznata pod imenima Olivera Katarina i Olivera Vučo.

Završila je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju i karijeru je započela glumeći u kazalištu.

Olivera Katarina - 3 Foto: Screenshot

Pojavila se u predstavi ''Koštana'', a potom je glumila u filmovima ''San'', ''Polenov prah'', ''Derviš i smrt'' te ''Skupljači perja'', koji ju je proslavio.

Osim na glumačkoj sceni, bila je popularna i na glazbenoj. U našoj regiji mnogi se i danas sjećaju pjesama ''Niška Banja'', ''Jer ljubav to je miris bijelog cvijeća'', ''Šu… Šu'' i drugih. Pjevala je čak 72 uzastopna koncerta u pariškoj Olympiji s orkestrom Janike Balaša i diskografske kuće brzo su se počele otimati za nju.

Roditelji je nisu podržali da postane pjevačica, već su htjeli da završi pravni fakultet, zbog čega je ona pobjegla u glavni grad Francuske. Kasnije se vratila u Jugoslaviju i prekinula vezu s Milanom Galetom Muškatirovićem, a onda se udala za redatelja Vuka Vuča. U braku su bili dvije godine. Poslije njega je imala sedmogodišnju vezu s Ratkom Draževićem. U drugi brak ušla je s potpredsjednikom Beograda Miladinom Šakićem, s kojim je dobila sina Maneta.

Olivera Katarina - 1 Foto: Profimedia

''Dok sam živjela tamo, bila sam jako upadljiva zbog svoje ljepote i držanja, a to je bilo veoma opasno. Ljudi su stalno nasrtali na mene. Ozbiljno mi se udvarao jedan riđokosi monarh, čije ime ne mogu otkriti jer je i danas kralj jedne države, ali odbila sam ga jer sam bila zaljubljena u Milana Galeta Muškatirovića, svoju prvu veliku ljubav, čuvenog vaterpolskog golmana'', ispričala je Olivera o svom životu u Parizu, prenosi Nova.rs.

Za nju su se otimali i brojni muškarci, među kojima i bivši jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito. Olivera je svojevremeno tvrdila da je Jovanka bila ljubomorna na nju jer su se nekoliko puta družili, a onda da su je Titovi ljudi otrovali.

''Upoznala sam Tita prvi put kada sam snimala Nišku Banju. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je sjeo za kameru i gledao me. Otpustio je kamermana da me sam snima. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pjevam. Tu se nije moglo reći ne'', ispričala je Olivera.

Olivera Katarina - 2 Foto: Profimedia

''Uvijek je lijepo reagirao kad ja pjevam i svidjela sam mu se kao pojava. Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: 'Evo ti je.' To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se doimao kao ženskar. Bio je pravi muškarac, to sigurno'', istaknula je glumica.

No treći susret s Titom nije joj ostao u lijepom sjećanju.

''To maltretiranje koje sam tamo doživjela nije bilo ni za film. Pozvali su me da mu pjevam na Tari i to bih odbila da nisam bila udana, ali ovako nisam mužu htjela praviti probleme. Tamo je počelo neviđeno šikaniranje. Nema tko me nije preslušavao, razne službe: hrvatska, savezni SUP, republička, vojna i svako vuče na svoju stranu. Rekli su mi da mu moram pjevati kad krene u šetnju. Od ranog sam jutra vježbala s trubačima dok nisam promukla. Odjednom Tito dolazi, a nema orkestra. U onoj gužvi prilaze mi ljudi u civilu i kažu da odem iza. Tu nije bilo govora o ljubaznosti, bili su jako bezobrazni. A onda mi prilaze ovi otraga i deru se na mene da iziđem pred Tita i pjevam, ali prošlo je to nekako'', napisala je Olivera u svojoj autobiografiji i dodala da ju je netko od Titovih ljudi otrovao.

''Otrovana sam tamo. Dali su mi nešto od čega sam dobila rane u ustima. Grlo, usta, sve je to bilo u ranama. Hranili su me kap po kap. Ne znam tko me je točno otrovao'', otkrila je glumica.

Od teške slave koju je imala u najboljim godinama bivše države, Olivera je danas jedna od najusamljenijih žena u Srbiji. 2017. godine srpski su se mediji raspisali da živi u siromaštvu i neimaštini. Rekla je da živi u iznajmljenom stanu u Beogradu i rasprodaje namještaj da bi mogla platiti račune.

''Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo i nisam depresivna. Neću nikoga moliti'', zaključila je Olivera Katarina, pišu Novosti.

Mnogi su se pitali i zbog čega Olivera Katarina ima dva imena. Kako je više puta sama objasnila, Katarina je bilo ime njezine pokojne majke, za koju je bila jako vezana. Nakon njezine smrti Olivera šest mjeseci nije mogla govoriti od šoka te je rekla da je najmanje što je mogla učiniti bilo da uz svoje doda i njezino ime.

