Možete li zamisliti Salmu Hayek na farmi? Evo kako se snašla u društvu kokoši i krava

Salma Hayek na Instagramu je pokazala kako uživa u opuštenom danu na seoskom imanju u društvu prijateljica, daleko od glamura crvenih tepiha.

Salma Hayek, iako među najbogatijim holivudskim zvijezdama zahvaljujući vlastitoj karijeri i suprugu Francois-Henriju Pinaultu, jednom od najimućnijih ljudi na svijetu, otvoreno pokazuje koliko cijeni mirniji, opušten život.

U svojoj posljednjoj objavi na Instagramu otkrila je trenutke provedene na seoskom imanju, okružena kokošima, kravama i prijateljicama.

U društvu pjevačice Rite Ore, komičarke Chelsea Handler i dizajnerice Stelle McCartney glumica je uživala u ležernom druženju daleko od glamura crvenih tepiha.

Na videozapisima koje je podijelila vidi se idilična farma s kravama i ovcama koje slobodno šeću, stvarajući prizor ispunjen mirom i jednostavnošću.

Čini se da je 57-godišnja glumica itekako svjesna svoje ljepote, najnovije fotografije u badiću koje je objavila to i potvrđuju!

Iako joj tijelo to nikad ne bi pokazalo, jedan detalj na Salminu tijelu ipak otkriva da je već žena u godinama. Više pročitajte OVDJE.

