Jennifer Lopez doživjela neugodnjak pred ulazom u markirani butik, ovako je reagirala!

Jennifer Lopez u Istanbulu je navodno doživjela neugodnost kada joj je zaštitar Chanela zabranio ulazak.

Jennifer Lopez početkom tjedna stigla je u Istanbul, a uoči koncerta 5. kolovoza uživala je u šetnji gradom i obilasku luksuznih trgovina. Prema pisanju Turkiye Today, u trgovačkom centru Istinye Park naišla je na neugodnu situaciju.

Naime, pri ulasku u butik Chanela zaštitar joj je navodno zabranio pristup.

Umjesto da reagira ljutito, Lopez je ostala smirena.

"U redu, nema problema", kratko je odgovorila i nastavila prema drugim trgovinama.

Kasnije su joj, navodno, djelatnici Chanela ponudili da se vrati, no ona je odbila. Ostatak dana provela je kupujući u brendovima poput Celine i Beymena, navodno je potrošila desetke tisuća dolara.

Pjevačica je trenutačno na turneji "Up All Night" i posljednjih tjedana puni naslovnice svojim provokativnim nastupima.

