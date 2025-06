Jennifer Lopez objavila nikad viđene fotografije s ocem, jedna je baš posebna!

Jennifer Lopez dirljivom je objavom na Instagramu, uz fotografije s ocem Davidom, obilježila Dan očeva i zahvalila mu na tihoj snazi, ljubavi i podršci koje su je, kako kaže, oblikovale kroz život.

Jennifer Lopez obilježila je Dan očeva na poseban i emotivan način – nizom nikad viđenih fotografija sa svojim ocem Davidom Lopezom, koje je podijelila na Instagramu uz snažnu poruku zahvalnosti.

Na objavljenim fotografijama vidi se toplina odnosa između slavne pjevačice i njezinog oca od mladenačkih dana kada su zajedno koračali crvenim tepihom, do današnjih, prisnijih trenutaka koje dijele u obiteljskom okruženju. Na jednoj od njih, Jennifer i David sjede zagrljeni, nasmijani i opušteni, a čini se da je taj prizor najviše raznježio njezine obožavatelje.

"Sretan Dan očeva, tata. Kako godine prolaze i kako stječem nova životna iskustva, sve više shvaćam koliko su tvoja tiha snaga i postojana ljubav izvanredni. Tvoja dosljednost, dobrota i obzirnost uvijek su mi bili primjer kakvim nastojim živjeti svoj život. Hvala ti za sve što činiš za mene i djecu. Ti jesi, i uvijek si bio, moj heroj", napisala je.

Jennifer rijetko javno govori o svom ocu, no kada to učini, čini to s puno poštovanja i zahvalnosti. Ova objava brzo je izazvala mnoštvo reakcija na društvenim mrežama.

Inače, David Lopez radio je u informatičkom sektoru, a Jennifer je u više navrata isticala kako su joj roditelji usadili radne navike i čvrste životne vrijednosti koje i danas poštuje.

