Ljupka Gojić Mikić pokazala blagdansku čaroliju u svom domu!

Ljupka Gojić Mikić pokazala blagdansku čaroliju doma: okićena kuća, pun stol i sretna obitelj.

Ljupka Gojić Mikić podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama prekrasne prizore iz svog doma koji dočaravaju čaroliju božićnih blagdana.

Na fotografijama koje je objavila vidi se raskošno ukrašena kuća, stol prepun tradicionalnih delicija i vesela obiteljska atmosfera koja odiše toplinom i zajedništvom.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte viralni video kada je princ William uočio najpoznatijeg obožavatelja princeze Diane!

U prizorima iz dnevnog boravka dominiraju blještave lampice, božićni ukrasi i raskošno okićen bor, koji zauzima središnje mjesto u prostoru. Stol je bogato postavljen tradicionalnim jelima i slasticama, privlačeći poglede i potičući osjećaj domaće blagdanske gozbe.

Ljupka je kroz objavu dala naslutiti koliko su joj obiteljski trenuci važni te kako nastoji prenijeti toplinu i radost Božića na svoje najmilije.

Pogledaji ovo Celebrity Poseban dan i veliko slavlje za našeg Vatrenog, sve je bilo u znaku ljubavi!

Njezini pratitelji brzo su reagirali, ostavljajući brojne komentare puni pohvala i lijepih želja.

Galerija 20 20 20 20 20

Podsjećamo, Ljupka je u braku s našim proslavljenim nogometašem, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Vruć Božić za Dilettu! U tanga-bikiniju pokazala je trudnički trbuh na plaži

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Nekad i sad Sjećate se dječaka iz "Čudesnog Božića"? Izgleda neprepoznatljivo 31 godinu nakon uloge

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se dječaka iz "Čudesnog Božića"? Izgleda neprepoznatljivo 31 godinu nakon uloge