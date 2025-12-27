Ljupka Gojić Mikić pokazala blagdansku čaroliju u svom domu!

Ljupka Gojić Mikić pokazala blagdansku čaroliju doma: okićena kuća, pun stol i sretna obitelj.
Na fotografijama koje je objavila vidi se raskošno ukrašena kuća, stol prepun tradicionalnih delicija i vesela obiteljska atmosfera koja odiše toplinom i zajedništvom.
U prizorima iz dnevnog boravka dominiraju blještave lampice, božićni ukrasi i raskošno okićen bor, koji zauzima središnje mjesto u prostoru. Stol je bogato postavljen tradicionalnim jelima i slasticama, privlačeći poglede i potičući osjećaj domaće blagdanske gozbe.
Ljupka je kroz objavu dala naslutiti koliko su joj obiteljski trenuci važni te kako nastoji prenijeti toplinu i radost Božića na svoje najmilije.
Njezini pratitelji brzo su reagirali, ostavljajući brojne komentare puni pohvala i lijepih želja.
Podsjećamo, Ljupka je u braku s našim proslavljenim nogometašem, a više o tome pročitajte OVDJE.
