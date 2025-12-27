Pogledajte viralni video kada je princ William uočio najpoznatijeg obožavatelja princeze Diane!

Na božićnom okupljanju u Sandringhamu, princ William prepoznao je dugogodišnjeg fana princeze Diane, Johna Loughreya.

Na božićni dan u Sandringhamu zabilježen je dirljiv susret između britanskog princa Williama i njegovog dugogodišnjeg obožavatelja Johna Loughreya (70), kojeg mnogi nazivaju najvećim superfanom princeze Diane.

William ga je, naime, u gomili ljudi koji su se okupili kako bi pozdravili kraljevsku obitelj pozvao čak i po imenu, a zatim ga predstavio prinčevima Georgeu i Louisu te princezi Charlotte.

Loughrey je došao u svečano društvo s kapom punom znački s motivima kraljevske obitelji i darovima za Williamovu djecu. Starac je kraljevskoj djeci poželio sretan Božić, a princu Georgeu osobno rekao: "Diana bi bila ponosna na tebe."

Djeca su mu uljudno zahvalila na darovima, a Charlotte je uzvratila riječima: "Hvala ti puno, to je tako lijepo."

Čak je i kralj Charles prepoznao Loughreya među okupljenima. Dok je kralj dijelio osmijehe i rukovanja uz vanjski ulaz Sandringham Estate u Norfolku, komentirao mu je impresivnu kolekciju bedževa: "Od prošle godine skupio si još više znački!"

Pogledaji ovo Zanimljivosti Slavne osobe koje nisu fanovi Božića: Neki od njih imaju potpuno opravdane razloge!

Loughrey, koji živi u Wandsworthu na jugozapadu Londona, stigao je na Sandringham već oko 21 sat na Badnjak i cijelu je noć proveo sjedeći na sklopivoj stolici ispred vrata kako bi prvi dočekao kraljevsku obitelj na sam Božić. Iako je bilo hladno, rekao je za Daily Mail: "Bilo je hladno, ali imao sam grijaće uloške u džemperu i grijače za ruke. Nešto je posebno u tome provesti Božićni dan s kraljevskom obitelji u Sandringhamu."

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 7 Foto: Profimedia

Superfan je sa sobom donio i portret koji mu je 2012. godine naslikao umjetnik Rebecca Francesca Cartwright de Fontenelle u čast princeze Diane, koji je namjeravao pokloniti princu Williamu.

Loughrey kaže da je princa Williama upoznao nekoliko puta ranije, uključujući i prije nekoliko tjedana u humanitarnoj organizaciji Centrepoint, gdje mu je rekao da će mu donijeti poseban dar u Sandringham. U ožujku su se sreli i u sklopu događanja Mental Health Innovations, britanske dobrotvorne organizacije koju su pokrenuli princ William i princeza Catherine.

Kate Middleton, princ William s dječicom Foto: Profimedia

Poznat u medijima kao strastveni obožavatelj kraljevske obitelji, Loughrey je već bio spreman kampirati ispred Buckinghamske palače deset dana nakon smrti kraljice 2022. godine, u znak žalosti.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Dosta vam je filma "Sam u kući"? Ove blagdane isprobajte nešto drugačije božićne filmove i serije!

U međuvremenu, starija kraljevska obitelj održala je tradicionalnu božićnu misu u crkvi Mary Magdalene u Sandringhamu. Kralj Charles predvodio je procesiju uz kraljicu Camillu, koja je plijenila pažnju u elegantnom crvenom kaputu i šeširu, opušteni i veseli dok su pozdravljali okupljene unatoč hladnom, sunčanom jutru.

Galerija 25 25 25 25 25

Nakon mise, kraljevska je obitelj zajedno prošetala do Sandringham House gdje ih je čekao blagdanski ručak koji je priredio kralj, a usput su i tu pozdravljali javnost.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Nives Celzijus i kći pozirale ispred bora u čipkastim kombinacijama: ''Ne zna se tko je ljepši...''

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Bivši dinamovac i jedna od najljepših srpskih glumica čekaju prinovu!

Pogledaji ovo Celebrity Idete li na dugoočekivani Thompsonov koncert u Areni Zagreb?