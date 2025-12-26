Mala gesta princeze Charlotte nakon božićne mise ostavila je golem dojam, evo što je napravila

Mlada princeza Charlotte ponovno je osvojila srca javnosti na božićnoj proslavi u Sandringhamu, svojim toplim i spontanim gestama koje su obilježile tradicionalno okupljanje kraljevske obitelji.

Princeza Charlotte osvojila je simpatije obožavatelja kraljevske obitelji na Božić kada je zagrlila jednog fana nakon tradicionalne božićne mise u Sandringhamu.

Na snimci s imanja u Norfolku vidi se kako desetogodišnja kći princa i princeze od Walesa istupa ispred svoje braće i sestara kako bi zagrlila oduševljenu članicu javnosti, što je izmamilo osmijehe okupljenih promatrača uzduž rute.

Princeza Charlotte - 1 Foto: Profimedia

Dirljiv trenutak dogodio se dok su stariji članovi kraljevske obitelji prisustvovali godišnjoj božićnoj crkvenoj službi u crkvi sv. Marije Magdalene, koju su pratili stotine dobrohotnika koji su se odvažili na svjež zimski zrak.

Charlotte je s radošću i pozirala s okupljenima, a njene simpatične snimke preplavile su društvene mreže.

Charlotte i Louis djelovali su posebno željni druženja, često se zaustavljajući kako bi primili male poklone i razmijenili blagdanske čestitke, dok je George hodao odmah iza njih.

Princeza Charlotte - 3 Foto: Profimedia

Nekolicina je darovala božićne kutije sa slatkišima, plišane igračke i bukete cvijeća, a princ Louis je posebno nasmijao okupljene dok je u rukama držao golemu čokoladu koju mu je poklonio jedan dobrohotnik, gledajući je s oduševljenjem.

Princ Louis - 2 Foto: Profimedia

Princ Louis - 1 Foto: Profimedia

Na badnju večer Charlotte i mama Kate Middleton oduševile su javnost zajedničkim duetom. Video pogledajte OVDJE.

Princeza Charlotte - 2 Foto: Profimedia

