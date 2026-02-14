Večer odluke dobila je trenutak čiste emocije zahvaljujući još jednoj baladi!

Sergej Božić u finalu Dore 2026. pokazao je koliko emocija može biti snažnija od spektakla. Njegov nastup s baladom ''Scream'' ostavio je dojam koji se ne zaboravlja.

Jedan od natjecatelja koji stoji na pozornici velike završnice Dore 2026. je Sergej – i to s baladom ''Scream'' koja je već od prvih taktova probudila snažne emocije.

U finalnoj večeri hrvatskog izbora za pjesmu za Eurosong, koji se ove godine održava u Beču, Sergej donosi smirenu, ali snažnu energiju.

Sergej Foto: Darko Tomas / CROPIX

Na pozornici je sve podređeno njegovoj interpretaciji – glas je u prvom planu, a emocija nosi svaki stih.

Inače, glazba je oduvijek bila važan dio života mladog Riječanina koji je već kao dječak nastupao na dječjim festivalima i pokazivao da pozornica nije za njega nepoznat teren. Pred kraj srednjoškolskog obrazovanja odlučio je napraviti iskorak te se prijavio na televizijski glazbeni show, u kojem je dogurao do polufinala i skrenuo pažnju šire javnosti.

Sergej Božić Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Novo poglavlje u njegovoj karijeri stiglo je u ljeto 2024. godine, kada se prvi put našao na listi najemitiranijih izvođača zahvaljujući duetu s Vannom “Dan po dan”, koji je osvojio radijski eter.

Sergej Foto: Darko Tomas / CROPIX

Sergej ističe kako se nikada ne želi ograničiti samo na jedan žanr. Voli istraživati, isprobavati nove glazbene smjerove i pomicali vlastite granice, vjerujući da upravo u toj slobodi nastaju njegove najiskrenije pjesme.

