Zgodni domaći glazbenik pohvalio se predivnom viješću uz nježnu fotku!

Blagdani su ove godine posebno emotivni za domaćeg glazbenika Juru Brkljaču koji je s pratiteljima podijelio lijepu obiteljsku vijest.

Domaći glazbenik Jure Brkljača razveselio je pratitelje na društvenim mrežama objavom koja je u blagdansko vrijeme posebno ugrijala srca.

Naime, Jure se pohvalio prinovom u obitelji – postao je stric.

Uz fotografiju na kojoj nježno drži bebu u naručju, glazbenik je podijelio emotivnu poruku:

''Dragi moji, sretan i blagoslovljen Božić svima, uživajte u blagdanima. I da, postao sam stric, možete mi čestitati. Tonka, 22.12.2025.''.

Pogledaji ovo Celebrity Bivša dječja zvijezda hospitalizirana nakon uznemirujućih prizora s ulice

Objava je u kratkom roku prikupila brojne čestitke i lijepe želje, a fanovi su mu u komentarima poručili kako mu uloga strica savršeno pristaje.

Tony Cetinski i Jure Brkljača u Zadru - 1 Foto: Šime Zelić/Radio Dalmacija

Čini se da je ovo blagdansko razdoblje za Juru posebno ispunjeno emocijama, a malena Tonka već je postala prava zvijezda društvenih mreža.

''Predivno, čestitam'', ''Od srca blagoslovljen Božić'', ''Predivno, čestit vam Božić, ''Blagoslov u rukama tvojim...'', Čestitam dragi Jure, uživaj u novoj ulozi'', poručili su mu pratitelji.

Pogledaji ovo Celebrity Njezino MasterChef putovanje bilo je sve samo ne jednostavno: ''Slova su mi bježala, teško se bilo koncentrirati''

Inače, Jure je ove godine zaprosio svoju dugogodišnju djevojku, a kako je izgledala prosidba u dalekom New Yorku otkrio je za IN magazin.

Jure Brkljača - 4 Foto: PR

''Uvijek se bojiš odgovora "ne", mogu reći da sam navikao na tremu, ali taj dan sam imao jako veliku tremu. Doslovno, moralo je prerezati vrpcu i to napraviti. Bili smo na putovanju u New Yorku i to je bilo tamo''.

Filmsku romantiku pratila je i prava mala tajna misija. Jure je morao sakriti prsten, kako zaručnica ne bi ništa posumnjala.

''Iskreno, duboko u kufer. Švercao sam prsten preko aerodroma, nije ga ona smjela vidjeti. Da su me slučajno zaustavili i pretresli, ona bi vidjela i sve bi propalo''.

Srećom, sve je prošlo savršeno. Iako se svadbena zvona još ne čuju, Jure nam je otkrio kako zamišlja svoj dan kada će uploviti u bračnu luku.

Jure Brkljača - 1 Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Joško Gvardiol ljubi studenticu veterine? Otkriveno tko je plavuša s kojom je uhvaćen na Badnjak

''Ne mogu reći da sam ja neki raskošan tip, ali volio bih napraviti za svoje prijatelje nešto što će biti vau. Najvažnije mi je, nije stvar raskoša, već lipe energije. Volio bih da bude tradicionalno, da bude dobra glazba, da se ljudi stvarno istinski zabave. Mislim da ja znam dobro što je dobra zabava, a volio bih da ljudi to baš dožive, da bude iskreno''.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Severina otkrila veliku promjenu u životu upravo na Božić: ''Ovi zidovi pamte...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Da se rastopiš! Čestitka Maje i Blooma u posebnim kostimima rapidno skupila tisuće lajkova