Tajna misija s prstenom: Kako je naš pjevač zaprosio svoju djevojku?

Na sceni je nježan i emotivan, a iza kulisa pravi borac. Jure Brkljača otkrio nam je svoju manje poznatu stranu. Od borbi na zadarskim ulicama do romantičnih zaruka u magičnom New Yorku. Priču o glazbeniku, koji podjednako snažno udara i stihovima i krošeima, donosi naš Dino Stošić za IN magazin.

Iako ga publika zna kao mirnog i osjećajnog glazbenika, čiji stihovi diraju ravno u srce, Jure Brkljača ima i onu drugu, manje poznatu stranu. Odrastanje u zadarskom kvartu ostavilo je trag, ne samo u njegovoj glazbi, već i u životnom iskustvu. Mladost su mu obilježile i neke fizički intenzivnije epizode.

''Bilo je nekih ozljeda, ovaj, iz neke druge priče. Na primjer, u mladosti smo bili dosta živi, tako da bilo je nekih sitnih ozljeda, moram priznat. Bilo je tu raznih ovih organiziranih tuča i svega, pošto sam ja odrastao u takvom kvartu i eto, znalo se nekad desit da ne prođeš lišen, kako se kaže'', govori.

I dok je nekad morao znati kako se obraniti na ulici, danas je boks njegova terapija, rekreacija i način da izbaci sve negativno nakupljeno tijekom dana. Pa kad bi morao izazvati u ringu glazbenog kolegu, zna točno s kim bi volio odmjeriti snage i koga bi pobijedio.

''Pošto ja pratim najčešće Eda Sheerana, možda njega'', kaže.

In Magazin: Jure Brkljača - 4 Foto: DNEVNIK.hr

No, Jure je i dalje borac na glazbenom planu. Njegov najnoviji glazbeni nokaut zove se "Još je otrov u meni", za koji je videospot snimio u slavonskom dragulju Osijeku. Pjesma je, kako kaže, nastala gotovo iz vedra neba, a zadarskom glazbeniku u studiju je pomogao i suprug Aleksandre Prijović, Filip Živojinović.

''Igrom slučaja bio je Filip Živojinović u studiju, tad smo se upoznali i ostali smo do kasno u noć u studiju. Pričali smo puno toga i ono što mogu reći da mi je Filip dao par dobrih savjeta u vezi teksta za tu pjesmu i evo nadam se da ćemo surađivati u budućnosti. Malo oko refrena mi je pomogao i ja sam to naravno poslušao, mislim da piše odlične pjesme i da je isto talentiran i eto pisma je danas takva kakva je i meni je baš drago da se sve desilo nekako spontano''.

Jure Brkljača - 1 Foto: Petar Butković/Hit Records PR

Kad su emocije u pitanju, Jure ih ne pokazuje samo stihovima, već i djelima. Zaruke s dugogodišnjom djevojkom za Juru su bile poseban trenutak, a sve se odvilo na drugom kraju svijeta, u čarobnom New Yorku. Iako se navikao na tremu, ovog puta ona je bila dosta jača.

''Uvijek se bojiš odgovora "ne", mogu reći da sam navikao na tremu, ali taj dan sam imao jako veliku tremu. Doslovno, moralo je prerezati vrpcu i to napraviti. Bili smo na putovanju u New Yorku i to je bilo tamo''.

Jure Brkljača - 1 Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Filmsku romantiku pratila je i prava mala tajna misija. Jure je morao sakriti prsten, kako zaručnica ne bi ništa posumnjala.

''Iskreno, duboko u kufer. Švercao sam prsten preko aerodroma, nije ga ona smjela vidjeti. Da su me slučajno zaustavili i pretresli, ona bi vidjela i sve bi propalo''.

Srećom, sve je prošlo savršeno. Iako se svadbena zvona još ne čuju, Jure nam je otkrio kako zamišlja svoj dan kada će uploviti u bračnu luku.

''Ne mogu reći da sam ja neki raskošan tip, ali volio bih napraviti za svoje prijatelje nešto što će biti vau. Najvažnije mi je, nije stvar raskoša, već lipe energije. Volio bih da bude tradicionalno, da bude dobra glazba, da se ljudi stvarno istinski zabave. Mislim da ja znam dobro što je dobra zabava, a volio bih da ljudi to baš dožive, da bude iskreno''.

In Magazin: Jure Brkljača - 3 Foto: DNEVNIK.hr

U pjesmama nježan, u ringu čvrst. Jure Brkljača nastavlja balansirati između mikrofona i rukavica, nota i krošea. Što će iduće pripremiti? Ako je suditi prema dosadašnjem ritmu, budite spremni na još jedan emotivan udarac.

