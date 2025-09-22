Pretraži
Romantika u New Yorku

Tajna misija s prstenom: Kako je naš pjevač zaprosio svoju djevojku?

Piše Dino Stošić/I.G., Danas @ 22:02 inMagazin komentari
In Magazin: Jure Brkljača

Na sceni je nježan i emotivan, a iza kulisa pravi borac. Jure Brkljača otkrio nam je svoju manje poznatu stranu. Od borbi na zadarskim ulicama do romantičnih zaruka u magičnom New Yorku. Priču o glazbeniku, koji podjednako snažno udara i stihovima i krošeima, donosi naš Dino Stošić za IN magazin.

