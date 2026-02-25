"Žene su najjače kad su zajedno": Lille najavila dvostruki album novim singlom

Novom pjesmom "Vučji osmijeh", Lidija Bačić Lille je najavila novi album "Savršeni kaos".

Lidija Bačić Lille predstavlja novi singl "Vučji osmijeh" kojim najavljuje novi dvostruki album "Savršeni kaos".

Riječ je o pjesmi u čijem je središtu žensko prijateljstvo. "Vučji osmijeh" donosi priču o zajedništvu i snazi koju žene pronalaze jedna u drugoj, bilo u trenucima sreće ili izazova.

"Žene su najjače kad su zajedno i najljepše je imati prijateljicu s kojom prolaziš i kroz sreću i tugu. O tome govori moja nova pjesma - o ženskom prijateljstvu i podršci", rekla je Lille.

Pjesmu potpisuju provjereni autorski tim Fayo, Stjepan Lesko i Toni Lesko, dok je videospot režirao Dario Lepoglavec. Spot prati atmosferu pjesme - naglašava energiju, povezanost i karakter koji "Vučji osmijeh" nosi.

Na novom albumu naći će se singlovi koje je Lille objavila tijekom posljednjih nekoliko godina. Među njima su energični ljetni hit "Mucho Loco", uspješni duet "Nemam više ni snage ni volje" s Draženom Zečićem, plesni singl "Svaka božja kafana me pozna" te prethodno objavljeni singl "ABC". Svaka od pjesama donosi drugačiji zvuk, energiju i žanrovski izričaj te upravo zbog te raznolikosti album je dobio naziv "Savršeni kaos".

