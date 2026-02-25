Pogledajte kandidatkinje: Tko će od ovih deset djevojaka postati Miss Zagreba?

Zagreb će krajem veljače postati središte ljepote, elegancije i glamura uoči jednog od najiščekivanijih društvenih događaja godine – izbora za Miss Grada Zagreba.

Županijski izbor za Miss Grada Zagreba održat će se 27. veljače u Gastro Globus, gdje će se publici i stručnom žiriju predstaviti finalistice koje će se boriti za prestižnu titulu i priliku sudjelovanja na nacionalnom izboru za 31. Miss Hrvatske.

Program će voditi Davor Garić, a glazbeni ugođaj večeri dodatno će obogatiti nastup Danijel Banić. Ovogodišnji izbor dodatno dobiva na važnosti zbog impresivnog žirija. O pobjednici će odlučivati čak tri bivše Miss Hrvatske: Ema Helena Vičar, koju uskoro očekuje nastup na izboru Miss Svijeta, zatim Tomislava Dukić te Lucija Begić, jedna od najuspješnijih hrvatskih predstavnica na međunarodnim natjecanjima ljepote s titulom Miss World Sport.

Natjecateljice će tijekom večeri predstaviti kroz tri modna izlaza. Prvi izlaz donosi modne dodatke iz Optike Neovision,u drugom izlazu kandidatkinje će zablistati u večernjim haljinama Nikolina Wedding Store s ručno rađenim srebrnim nakitom s dragim i poludragim kamenjem te biserima iz Gemstone gallery by Ivana Milun. Treći izlaz rezerviran je za vjenčanice, simbol bezvremenske elegancije i sofisticiranosti. Poseban trenutak večeri bit će proglašenje pobjednice, kojoj će kruna, izrađena od dragog i poludragog kamenja simbolično označiti početak nove životne i profesionalne etape i put prema kruni Miss Hrvatske. Za besprijekoran izgled finalistica pobrinut će se make-up studio Zia beauty PMU, pod vodstvom Patricija Pračec, dok je za frizure zadužen Frizersko-pedikerski salon LIFE, uz kreativni tim koji čine Laura Marjanović i Bruna Mišlov.

''Zahvaljujem se svim suradnicima koji su podržali izbor Miss Grada Zagreba; Revelo i Estrella Beauty, Poliklinika Alabdulla, Cedevita te Labtex, a Nikolina Wedding Store i Gemstone Gallery’'', izjavila je vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta Iva Loparić Kontek.

Sve je spremno za večer glamura, a ostaje tek pitanje tko će od ovih djevojaka osvojiti publiku i žiri te ponijeti titulu nove Miss Grada Zagreba i plasirati se u finale 31. Miss Hrvatske krajem godine. Donosimo njihove biografije.

Amarie Lalić ima 17 godina i učenica je trećeg razreda prirodoslovno-matematičkog smjera u I.gimnaziji, a njezini su interesi čvrsto usmjereni prema znanosti. Nakon završetka gimnazije, Amarie planira studirati farmaciju u Zagrebu ili molekularnu biologiju u inozemstvu, težeći izvrsnosti u svemu što radi. Uz njezinu posvećenost obrazovanju, Amarie gradi i uspješan put u svijetu manekenstva. Profesionalno se usavršavala kroz školu modelinga, a danas je članica renomirane agencije Talia Model. Njezinu svestranost potvrđuju i redovita sudjelovanja na županijskim natjecanjima iz biologije i latinskog jezika, kao i usavršavanje engleskog jezika na prestižnom Kent Collegeu u Canterburyju. Sportski duh Amarie je razvijala kroz plivanje, odbojku, tenis i ples, dok danas formu održava redovitim odlascima u teretanu. Aktivno govori engleski, a u školi uči i njemački jezik. Prijatelji je opisuju kao savjesnu, upornu i izrazito empatičnu osobu, dok ju je iskustvo prilagodbe novoj sredini tijekom srednje škole dodatno ojačalo i izgradilo njeno samopouzdanje. Životna krilatica kojom se vodi je latinska poslovica ''Accipe vitam offers'', koja je potiče da hrabro prihvati svaku životnu priliku. Sudjelovanjem na izboru za Miss, Amarie želi ponosno promovirati posebnosti svog zavičaja, ali njezin je primarni cilj inspirirati vršnjakinje da vjeruju u sebe, budu samouvjerene I nepokolebljivo slijede svoje snove.

Iva Medved ima 19 godina I dolazi iz Zagreba. Studentica je prve godine Međunarodnih odnosa i diplomacije, a njezini životni ciljevi nadilaze klasične okvire. Ivina najveća želja joj je postati ministricom obrazovanja kako bi stvorila moderniji sustav za mlađe generacije i poboljšala njihovu svakodnevicu, što potvrđuje njezinu ambiciju i ljubav prema politici od malih nogu. Svijet mode zanima je oduvijek, pa se modelingom aktivno bavi. Profesionalno se usavršavala kroz modne edukacije, nosila revije brojnih kreativnih dizajnera te bila zaštitno lice istaknutih hrvatskih modnih brendova, čime je stekla dragocjeno iskustvo ispred kamere i na pisti. Njezina svestranost očituje se i u sportskoj prošlosti; pet godina bavila se nogometom, a danas disciplinu održava trčanjem i jogom. Ivini skriveni talenti su sviranje klavira i crtanje, hobiji koji je vesele i opuštaju. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom, a humanitarni rad smatra važnim dijelom svog puta od donacija i pomaganja djeci do organizacije humanitarnih modnih događanja. Najbliži je opisuju kao upornu, optimističnu i izrazito radišnu osobu. Najveća prepreka s kojom se susrela bile su sumnje okoline, no Iva ih je pretvorila u svoju najveću motivaciju. Vodi se izrekom: ''Ako stvarno nešto želimo, to ćemo i ostvariti''. Sudjelovanjem na izboru za Miss želi inspirirati sve žene da nikada ne odustaju od svojih snova, bez obzira na težinu prepreka, jer vjeruje da ništa nije jače od osobe koja čvrsto vjeruje u sebe.

Barbara Jurić ima 20 godina. Iako njezini korijeni potječu iz Gračaca, Barbara trenutno živi i gradi svoju budućnost u Zagrebu, gdje je studentica 3. godine sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Njezin primarni profesionalni cilj je postati magistra sestrinstva te kroz humanost i stručnost pružati sigurnost pacijentima. Uz zdravstvenu struku, Barbara pokazuje i snažan poduzetnički duh – u budućnosti planira razviti vlastiti brend parfema te otvoriti palačinkarnicu. Od malih nogu sport je dio njezina identiteta; trenirala je taekwondo i nogomet te igrala odbojku, što joj je usadilo disciplinu i timski duh koji danas održava redovitim treninzima u teretani. Slobodno vrijeme posvećuje čitanju, pjevanju i crtanju, a jedna od najvećih želja joj je volontiranje u Africi i putovanje svijetom, jer vjeruje da razumijevanje različitih kultura duboko obogaćuje osobu. Njezin društveni angažman kroz klub sestrinstva te sudjelovanje na stručnim kongresima te volontiranje u bolnicama, vrtićima i pomaganje starijima, svjedoči o njezinoj predanosti zajednici. Barbara aktivno govori engleski i uči talijanski jezik, a prijatelji je opisuju kao empatičnu, organiziranu i pravednu osobu. Njezin životni moto glasi: ''Zdravlje, ljubav i ljudskost najveće su bogatstvo – sve ostalo je prolazno.'' Sudjelovanjem na izboru za Miss želi pokazati kako se ljepota, obrazovanje i ambicija uspješno spajaju te promovirati zdrav način života i unutarnju snagu, dajući pozitivan primjer mladim djevojkama da uvijek vjeruju u sebe i svoje snove.

Antea Šapina ima 23 godine, dolazi iz Velike Gorice. Nakon završene Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, smjer dizajner unutrašnje arhitekture, put ju je odveo na studij javne uprave pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. Kroz studij nastoji razumjeti funkcioniranje društvenih sustava i potrebe građana, no njezina najveća strast ostaje gluma, kojoj se planira posvetiti u budućnosti. Slobodno vrijeme provodi u teretani i crtajući, a aktivno se služi engleskim jezikom uz učenje španjolskog i talijanskog. Humanitarni rad joj nije stran; volontirala je na modnim revijama za pomoć djeci, čvrsto vjerujući da svaka pojava može i treba imati višu svrhu. Prijatelji je opisuju kao upornu i snalažljivu osobu spremnu pomoći onima kojima je to potrebno. Kao svoju najveću životnu pobjedu i prepreku koja ju je osnažila, Antea ističe gubitak 45 kilograma. Taj put transformacije naučio ju je disciplini i samopoštovanju te ju motivirao da danas bude inspiracija drugim djevojkama. Njezin životni moto je jednostavan, ali moćan: nikada ne odustaj od svojih snova i uvijek budi dobra osoba. Sudjelovanjem na izboru za Miss želi pokazati da se trudom i upornošću može postati najbolja verzija sebe.

Paola Les je 20-godišnja Zagrepčanka, koja na jedinstven način spaja egzaktnost znanosti i slobodu umjetničkog pokreta. Studentica je matematike na nastavničkom smjeru na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, vođena plemenitim ciljem: želi postati profesorica koja će svojim entuzijazmom razbiti predrasude o matematici kao najomraženijem predmetu. Za Paolu rad s djecom nije samo profesija, već prilika da ostvari važnu ulogu u njihovom odrastanju i obrazovanju. Njezina sportska biografija je impresivna. Već 14 godina članica je Plesnog kluba Modus, a njezina predanost kulminirala je vrhunskim rezultatima na svjetskoj sceni. Paola je svjetska prvakinja i europska prvakinja u kategoriji Jazz duo odrasli. Ona je već pet godina i kreativna koreografkinja koja djeci i adolescentima pomaže da kroz ples izraze emocije i ideje. Svoju budućnost vidi u sinergiji PMF-a i tečaja za plesnog trenera, kako bi matematiku i ples podjednako koristila u edukaciji mladih. U slobodno vrijeme, Paola mir pronalazi u čitanju knjiga, a tečno govori engleski uz osnovno poznavanje njemačkog jezika. Njezin humanitarni duh usmjeren je prema konkretnim vještinama; želi volontirati poučavajući matematiku djecu s poteškoćama u razvoju, spajajući tako svoje znanje s empatijom. Prijatelji je opisuju kao multitalentiranu i najpouzdaniju osobu koju poznaju, onu koja će uvijek održati obećanje unatoč brojnim obvezama. Paola otvoreno progovara o borbi s vlastitim perfekcionizmom, ističući važnu lekciju koju je naučila od majke: da je u redu podijeliti teret I dopustiti si odmor jer dan ima samo 24 sata. Na izboru za Miss, Paola želi biti glas onih djevojaka koje vjeruju da samopouzdanje ne dolazi samo od fizičkog izgleda, već od unutarnje ljepote, obrazovanja te vlastitih uvjerenja.

Leona Gugić ima 22 godine i dolazi iz Zaprešića. Rođena je u Zagrebu, gdje trenutno završava treću godinu studija sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu. Njezin profesionalni put usmjeren je prema dječjoj psihijatriji, jer želi posvetiti karijeru pružanju podrške djeci i mladima u izazovnim područjima mentalnog zdravlja. Njezina predanost zajednici počela je rano od sudjelovanja u simuliranim suđenjima u srednjoj školi do aktivnog angažmana u javnozdravstvenim akcijama poput Dana narcisa, podizanja svijesti o raku dojke te mjerenja tlaka i šećera sugrađanima. Kreativna i svestrana, Leona uživa u pjevanju, pisanju poezije, plesu i crtanju, dok je kroz rukomet stekla čvrstu disciplinu i osjećaj za timski rad. Posebno je privlači gluma, koju vidi kao snažan medij za izražavanje emocija. Leona je prava ljubiteljica jezika i književnosti – engleski govori od djetinjstva, a trenutno aktivno uči ruski i korejski. Njezina ljubav prema čitanju potvrđena je i sudjelovanjem na natjecanjima ''Čitanjem do zvijezda''. Prijatelji je opisuju kao empatičnu, organiziranu I nepokolebljivo upornu. Njezin životni moto je „Hakuna matata“, jer vjeruje u snagu pozitivnog stava čak i kada je teško. Vlastita iskustva s jačanjem samopouzdanja koristi kao motivaciju da bude inspiracija drugima. Sudjelovanjem na izboru za Miss Leona želi dokazati da se uz predanost i vjeru u sebe mogu srušiti sve prepreke i ostvariti najplemenitiji snovi.

Anđelina Nosić ima 18 godina i dolazi iz Zagreba. Njezin obrazovni put, koji je vodio od umjetničke gimnazije do smjera medijskog tehničara, odražava njezinu duboku potrebu za kreativnim izražavanjem. Za Anđelinu umjetnost nije samo hobi, već način života; modu doživljava kao najiskreniju ekspresiju osobnosti, dok njena ljubav prema filmu, fotografiji I novinarstvu pokazuje širinu njezinog interesa za medije. Kao svoj najveći talent istaknula bi crtanje, vještinu koja joj je donijela stipendiju, ali I služila kao unutarnji mir i alat za pronalazak vlastitog identiteta. U crtanju pronalazi snagu I jasnoću, koristeći umjetnost kao medij za razumijevanje vlastitih osjećaja. Mnoge od svojih strasti, poput ljubavi prema kuhanju i vizualnim umjetnostima, naslijedila je od svoje bake, koja joj je kroz život bila najveća inspiracija. Sportski duh Anđelina je razvijala kroz brzo klizanje, sport koji i danas zauzima posebno mjesto u njezinom srcu, dok kondiciju održava redovitim treninzima u teretani. Aktivno govori engleski jezik, a svoju humanu stranu pokazuje volontiranjem u Domu Nade te doniranjem odjeće vjerujući u važnost pomaganja onima kojima je to najpotrebnije. Anđelina hrabro progovara o svojim životnim izazovima, ističući borbu s anksioznošću I depresijom kao put koji ju je osnažio i naučio cijeniti sadašnji trenutak. Sudjelovanjem na izboru za Miss, njezina je primarna želja postati inspiracija drugi djevojkama koje se bore s pritiscima medija i osjećajem da nisu dovoljno dobre. Anđelina želi pokazati da svatko može ostvariti svoje snove uz ljubav i vjeru u sebe, bez obzira na životne prepreke. Njezin je cilj pomoći ljudima da promijene perspektivu i uvide ljepotu života, vjerujući da svatko od nas ima slobodu izabrati kakva će osoba postati i kakav će trag ostaviti u svijetu.

Hana Kosalec ima 22 godine već tri godine gradi svoj život i obrazovanje u Zagrebu. Studentica je Ekonomskog fakulteta na smjeru računovodstva i financija, a svoju je akademsku bazu dodatno osnažila završetkom Microsoftove akademije za upravljanje projektima. Hana posjeduje jasnu viziju budućnosti – vidi se kao poduzetnica koja će u vlastitom poslovanju uspješno spojiti stručno znanje, odgovornost i kreativnost. Svestranost je njezina ključna osobina; Hana uživa u putovanjima koja doživljava kao priliku za širenje vidika i upoznavanje novih kultura. Aktivno govori engleski jezik, a u svakodnevici teži stjecanju novih iskustava iz kojih uvijek nastoji izvući vrijednu pouku. Preseljenje u Zagreb i samostalan život naučili su je prilagodljivosti i odgovornosti, što smatra svojim velikim prednostima. Sport i briga o zdravlju neizostavan su dio Hanina života. Redovito trenira u teretani te prakticira pilates i jogu vjerujući u neraskidivu povezanost duha i tijela. Poseban naglasak stavlja na mentalno zdravlje, želeći svojim primjerom potaknuti mlade žene na samopouzdanje I zdrav način života. Prijatelji je opisuju kao ambicioznu, komunikativnu i empatičnu osobu. Hanin životni moto glasi: „Sve se događa s razlogom“. Sudjelovanjem na izboru za Miss, Hana želi pokazati kako prava ljepota proizlazi iz kombinacije karaktera, znanja i čvrstih životnih vrijednosti, bivajući inspiracija djevojkama da nepokolebljivo vjeruju u sebe i svoje ciljeve.

Larisa Vrdoljak ima 19 godina svoju budućnost gradi u Zagrebu kao studentica Filozofskog fakulteta. Pohađa dvopredmetni studij pedagogije i sociologije, a nakon diplome želi raditi u školstvu i aktivno doprinijeti razvoju hrvatskog obrazovnog sustava. Tijekom školovanja isticala se izvrsnim uspjehom, a svoje prve profesionalne korake napravila je volontiranjem u dječjem vrtiću.Njezina kreativna strana najviše dolazi do izražaja kroz glazbu; Larisa svira gitaru i pjeva, što joj predstavlja omiljeni način opuštanja. Uz umjetnost, veliku pažnju posvećuje i zdravom načinu života, pa slobodno vrijeme često provodi rekreativno vježbajući u teretani. Aktivno govori engleski jezik, što joj otvara vrata za daljnje usavršavanje i komunikaciju. Prijatelji je opisuju kao iskrenu, staloženu i srdačnu osobu čija ambicija uvijek dolazi s dozom smirenosti. Larisa se vodi filozofijom da je život prekratak da bismo propustili prilike, stoga svaki izazov prihvaća s osmijehom. Sudjelovanjem na izboru za Miss, želi dokazati da se ljepota nalazi u svakome od nas, ali da ju je potrebno njegovati na jedinstven i autentičan način, razvijajući pritom vlastiti karakter i znanje.

Lucija Peroš ima 19 godina, visoka je 164 cm te je rođena i živi u Zagrebu. Lucija je studentica sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, vođena željom za dubljim razumijevanjem društvenih odnosa i suvremenih tema, dok je njezino prethodno obrazovanje za tehničarku optike u školi Ruđera Boškovića u nju usadilo iznimnu preciznost, odgovornost i oko za detalje. Ono što Luciju posebno izdvaja je njezina nevjerojatna radna energija i svestranost koju gradi od rane mladosti. Njezino bogato radno iskustvo obuhvaća poslove u pekari, trgovini, na benzinskoj postaji, pa sve do poslova čišćenja te rada kao hostesa i promotorica. Lucija s ponosom ističe kako ju je svako od tih iskustava naučilo radnoj etici, disciplini i dubokom poštovanju prema svakom poštenom radu. Svoju tjelesnu i mentalnu snagu Lucija gradi kroz treninge u teretani i pole dance, koji za nju predstavlja savršen spoj snage, elegancije i samopouzdanja. Velika je ljubiteljica čitanja knjiga, putovanja i avantura koje joj šire vidike i pomažu da raste kao osoba. Aktivno se služi engleskim jezikom te poznaje osnove njemačkog. Prijatelji je opisuju kao snalažljivu, hrabru i osobu koja se ne boji izaći iz svoje zone komfora. Njezina je misija promicanje prirodne ljepote i autentičnosti, jer čvrsto vjeruje da prava ljepota dolazi iznutra – iz karaktera, rada na sebi i iskrenog odnosa prema drugima. Sudjelovanjem na izboru za Miss, Lucija želi pokazati da visina nije mjerilo ambicije te inspirirati druge da svoj put grade na temelju rada, znanja i vlastitih uvjerenja.

