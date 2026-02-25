Kobna večer: Objavljena snimka poziva hitnoj službi nakon smrti kćeri glumca

Objavljeni su detalji poziva na 911 upućenog u vezi s tragičnom smrću Katherine, kćeri Martina Shorta.

Strani mediji došli su do snimke poziva upućenog hitnim službama u ponedjeljak navečer, a koji se dovodi u vezu s tragičnom smrću Katherine Hartley Short, 42-godišnje kćeri slavnog glumca i komičara Martina Shorta.

Prema dostupnim informacijama, poziv na broj 911 zaprimljen je u večernjim satima, a dispečerica vatrogasne službe Los Angelesa tijekom razgovora obavijestila je hitne službe da je riječ o ozljedi koju je osoba sama sebi nanijela. Također je navedeno da je osoba koja je prijavila incident bila s Katherine u kući u Hollywoodu, ali u tom trenutku nije mogla ući u spavaću sobu.

Katherine Short

Glasnogovornik vatrogasne službe Los Angelesa potvrdio je da su njihove ekipe intervenirale na adresi oko 18:41 po lokalnom vremenu, no zbog zaštite privatnosti nisu željeli otkriti identitet osobe povezane s pozivom.

Dan nakon tragedije predstavnici 75-godišnjeg Martina Shorta potvrdili su vijest o smrti njegove kćeri.

''S dubokom tugom potvrđujemo smrt Katherine Hartley Short. Obitelj Short shrvana je ovim gubitkom i moli za privatnost u ovom iznimno teškom trenutku. Katherine su svi voljeli i ostat će zapamćena po svjetlu i radosti koje je unosila u živote drugih'', stoji u službenoj izjavi.

Martin Short

Katherine je bila licencirana klinička socijalna radnica s magisterijem sa Sveučilišta Južne Kalifornije. Posvojili su je Martin Short i njegova pokojna supruga Nancy Dolman, zajedno s njezinom braćom Oliverom i Henryjem. Dolman je preminula 2010. godine nakon borbe s teškom bolešću.

Martin Short tijekom života je proživio niz osobnih tragedija, uključujući gubitak supruge i članova uže obitelji, no uvijek je javno govorio o važnosti suočavanja s tugom i nastavku života unatoč boli.

Martin Short

Obitelj je zamolila medije i javnost za razumijevanje i privatnost dok prolaze kroz još jedan težak gubitak.

Martin Short

