Velika tragedija u obitelji slavnog komičara, njegova kći pronađena je mrtva

Glumac i komičar Martin Short suočava se s velikim osobnim gubitkom nakon što je njegova kći Katherine Short pronađena bez znakova života u svom domu u Los Angelesu.

Kako navode strani mediji, Katherine je navodno preminula od posljedica prostrijelne rane koju si je sama nanijela. Policija Los Angelesa intervenirala je u njezinu domu u Hollywood Hillsu u ponedjeljak nešto nakon 18 sati te su je pronašli bez znakova života.

Glasnogovornik vatrogasne službe grada Los Angelesa potvrdio je za Daily Mail da su na adresu stigli u 18:41 , no zbog zaštite privatnosti nisu mogli potvrditi identitet osobe.

Predstavnici 75-godišnje komičarske legende potvrdili su tužnu vijest za strane medije.

''S dubokom tugom potvrđujemo smrt Katherine Hartley Short. Obitelj Short shrvana je ovim gubitkom i moli za privatnost u ovim teškim trenucima. Katherine je bila voljena od svih i ostat će zapamćena po svjetlu i radosti koje je unosila u živote drugih'', izjavili su.

Slavni glumac i komičar, Katherine i njezinu braću Olivera i Henryja posvojio je sa svojom pokojnom suprugom Nancy Dolman. U braku su bili tri desetljeća, a Nancy je preminula 2010. godine nakon borbe s karcinomom.

