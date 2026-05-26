Iza imidža fatalnog frajera krije se mračna priča: Već s 13 godina bio je ovisnik

Iza imidža jednog od najvećih holivudskih frajera krije se život obilježen drogom, alkoholom, uhićenjima i burnim sukobima na setovima. Tom Hardy danas otvoreno govori o razdoblju kada je bio na rubu smrti, ali i o novim kontroverzama zbog kojih je navodno izbačen iz popularne serije MobLand.

Tom Hardy danas je jedan od najtraženijih holivudskih glumaca, poznat po ulogama u filmovima poput Inceptiona, Povratnika i Mad Maxa, no njegov život daleko je od glamurozne priče bez problema.

Iza uspješne karijere krije se burna prošlost obilježena ovisnošću, sukobima, problemima sa zakonom i destruktivnim ponašanjem zbog kojeg je, kako je sam priznao, mogao završiti u zatvoru ili mrtav, piše Daily Mail.

Britanski glumac odrastao je u imućnoj obitelji u Londonu kao jedino dijete pisca Edwarda Hardyja i umjetnice Anne Hardy. Imao je privilegirano djetinjstvo, privatno obrazovanje i roditelje koji su mu pružali puno pažnje, ali već vrlo rano počeo je upadati u probleme.

Samo nekoliko godina nakon što je prvi put eksperimentirao s alkoholom i drogama, Hardy je već kao tinejdžer postao ovisan o alkoholu i crack kokainu. S 15 godina izbačen je iz privatne škole zbog krađe, a do 16. već je imao ozbiljnih problema s policijom i bio uhićen zbog krađe automobila i divlje vožnje.

Kasnije je priznao da je potpuno izgubio kontrolu nad vlastitim životom.

''Totalno sam skrenuo s puta. Imao sam sreće što nisam završio mrtav, u zatvoru ili nakon neke strašne nesreće'', rekao je jednom prilikom.

Njegova ovisnost godinama je uništavala odnose i privatni život, a zbog alkohola i droge raspao se i njegov brak sa Sarom Ward. Najgore razdoblje dogodilo se 2003. godine kada je pronađen bez svijesti u londonskom Sohou, okružen krvlju i povraćanjem nakon višednevnog drogiranja crackom. Taj trenutak pokazao se kao prekretnica.

Uz pomoć roditelja otišao je na rehabilitaciju i započeo psihoterapiju, nakon čega je uspio potpuno promijeniti život. Upravo nakon liječenja počela je njegova ozbiljna glumačka karijera. Hardy je ubrzo dobio zapažene televizijske i filmske uloge te osnovao vlastitu kazališnu družinu.

Kasnije je osvojio niz velikih priznanja, uključujući BAFTA-u i nominaciju za Oscara, a britanska kraljevska obitelj dodijelila mu je i titulu zapovjednika Reda Britanskog Carstva (CBE).

No čini se da kontroverze ni danas ne zaobilaze slavnog glumca. Posljednjih dana strani mediji pišu kako je navodno izbačen iz serije MobLand nakon sukoba s produkcijom i kolegama na setu. Hardy je u kriminalističkoj seriji glumio uz Pierca Brosnana i legendarnu Helen Mirren, no navodno se neće vratiti u trećoj sezoni.

Prema pisanju stranih medija, producenti su bili nezadovoljni njegovim ponašanjem iza kamera. Navodno je kasnio na snimanja, pokušavao mijenjati scenarij i često davao nepoželjne sugestije produkciji. Posebno se spominju napeti odnosi s Helen Mirren, koja je, prema izvorima bliskim produkciji, bila frustrirana njegovim ponašanjem i stavom na setu.

''Ponaša se kao kralj'', tvrde izvori, dodajući da je legendarna glumica poznata po profesionalizmu i disciplini teško podnosila njegova kašnjenja i temperament.

Ovo nije prvi put da Hardy završava usred priča o sukobima na snimanju. Tijekom rada na filmu Mad Max: Fury Road imao je vrlo napet odnos s Charlize Theron. Njihove svađe na setu bile su toliko burne da je glumica navodno tražila dodatnu zaštitu tijekom snimanja.

Hardy je kasnije priznao da je tada bio pod velikim pritiskom i da nije znao najbolje nositi se sa situacijom.

''Bio sam izvan sebe i previše toga mi je bilo na leđima. Danas bih se puno bolje nosio s tim'', rekao je.

Posljednjih godina glumac otvoreno govori i o zdravstvenim problemima. Imao je dvije operacije koljena, probleme s kralježnicom, išijas i ozljede tetiva, zbog čega je priznao da mu tijelo polako propada. Zbog svega je ranije najavio i moguću pauzu od glume kako bi se posvetio zdravlju i odmoru.

