Prelijepa Hercegovka nakon rođenja sina zablistala u novom spotu koji izgleda poput filma

Antonija Čerkez novom emotivnom pjesmom "A ja luda" i spotom snimljenim na Amalfijskoj obali najavljuje snažan povratak na glazbenu scenu nakon što je prije nekoliko mjeseci postala majka.

Nakon jednog od najljepših životnih razdoblja i rođenja sina krajem prošle godine Antonija Čerkez, poznata i kao Antoniette, vraća se glazbi snažnija, emotivnija i zrelija nego ikad.

Prelijepa Hercegovka predstavila je novu pjesmu i spot "A ja luda", priču o ženi koja nakon razočaranja više ne pristaje na ljubav bez iskrenosti.

"Pjesma govori o snazi žene koja je prošla razočaranja, ali više ne želi trošiti energiju na nekoga tko ne zna što želi. Vjerujem da se sve u životu vrati i da postoji netko iznad nas tko na kraju sve posloži", poručuje.

Singl potpisuju provjereni regionalni hitmejkeri Dragan Brajović Braja kao autor teksta te Dejan Kostić kao autor glazbe i aranžmana. Spot je sniman na čarobnoj Amalfijskoj obali u Italiji, a cijela ideja realizirana je gotovo spontano.

"Četiri dana prije puta odlučili smo da idemo u Italiju snimati spot. Uzela sam karte za cijeli naš mali dream team – mamu, supruga, sina i dvojicu snimatelja. Mama je pazila na sinčića dok sam ja snimala. Sama sam radila šminku i frizuru, a dane smo planirali prema izlascima i zalascima sunca. Bilo je dosta intenzivno, ali se isplatilo", otkrila je.

Posebnu pažnju u spotu privlače kadrovi vožnje kabrioletom uz spektakularne talijanske krajolike.

"Vlasnik rent-a-cara bio je uvjeren da ne znam voziti, pa mi je sve objašnjavao kao da prvi put sjedam za volan. Auto ispred mene snimao me iz pokreta i iskreno ga je bilo strah kako će to izgledati. Ali nakon pola snimanja nazvao me Schumacher", ispričala je kroz smijeh.

Jedna slučajna situacija donijela im je i najljepši kadar.

"Tražili smo lokaciju s pogledom na Positano kada nam je prišla žena i pitala želimo li snimati na njezinoj terasi. Rekla je da bi joj to bila čast. Tako smo potpuno neočekivano dobili jednu od najljepših lokacija u cijelom spotu", kaže pjevačica.

Antoniette ovog ljeta ne planira stati. Uz pjesmu "A ja luda", najavljuje još nekoliko singlova te niz koncerata diljem obale i kontinenta. Regionalna publika najbolje ju je upoznala tijekom sudjelovanja u popularnom glazbenom showu "Zvezde Granda", gdje je osvojila visoko treće mjesto. Posebno se i danas pamti njezin upečatljiv nastup uz pjesmu Mate Bulića "Igraj Mare prašina se diže", kada je na pozornicu izašla u tradicionalnoj narodnoj nošnji i dodatno osvojila simpatije publike diljem regije.

