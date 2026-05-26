Znate li tko je bila velika ljubav Davora Šukera? Opet je glavna tema medija

Ana Obregón pojavila se na vjenčanju svoje nećakinje Marte i ponovno privukla veliku pažnju elegantnim izdanjem te osmijehom koji nije skidala s lica. No iza glamuroznog pojavljivanja krije se životna priča o kojoj se godinama govori – od veze s Davorom Šukerom do kontroverzne odluke da u poznim godinama postane majka djevojčice začete sjemenom pokojnog sina.

Španjolska glumica i televizijska voditeljica Ana García Obregón (71) ponovno je privukla pažnju javnosti pojavivši se na vjenčanju svoje nećakinje Marte, gdje je zablistala u elegantnoj svjetloplavoj haljini dizajnera Alejandra de Miguela.

No iako je njezin sofisticirani modni odabir izazvao brojne komplimente, Ana je već godinama puno više od modne i televizijske ikone – njezin privatni život često puni naslovnice diljem Europe.

Domaćoj javnosti posebno je zanimljiva zbog veze s bivšim hrvatskim nogometašem Davorom Šukerom, s kojim je bila tri godine od 1997. Njihova romansa tada je izazvala veliki interes medija jer su oboje bili među najpoznatijim licima europske scene – on nogometna zvijezda, a ona jedna od najpoznatijih španjolskih voditeljica i glumica.

Vezu su dugo pokušavali držati podalje od javnosti, no često su zajedno viđani na luksuznim događanjima, putovanjima i društvenim okupljanjima. Iako je njihova ljubav završila, ostali su jedan od najeksponiranijih parova tog vremena.

Ana Obregón posljednjih je godina ponovno dospjela u središte pažnje zbog jedne od najkontroverznijih životnih odluka na europskoj javnoj sceni. Naime, 2023. godine postala je majka u 68. godini, nakon što je uz pomoć surogat-majke u SAD-u dobila djevojčicu Anu Sandru. Vijest je šokirala javnost, a kasnije je otkriveno da djevojčica biološki nije njezina kći, nego unuka.

Dijete je začeto zamrznutim sjemenom njezina sina Alessa Lequia, koji je preminuo 2020. godine nakon borbe s rakom. Ana je objasnila kako je time ispunila posljednju želju svog sina, koji je prije smrti izrazio želju da jednog dana postane otac. Upravo zato djevojčicu danas odgaja kao svoju kćer, iako joj je biološki baka.

Cijela priča izazvala je brojne reakcije i podijelila javnost – dok su jedni hvalili njezinu hrabrost i emotivnu odluku, drugi su kritizirali činjenicu da je dijete dobila u poznim godinama putem surogat-majčinstva, koje je u Španjolskoj zabranjeno.

Ana je više puta otvoreno govorila o tome koliko ju je smrt sina potpuno slomila te priznala da joj je dolazak male Ane Sandre vratio smisao života.

''Ponovno sam počela živjeti'', rekla je u jednom intervjuu.

Iako danas ima 71 godinu, Ana Obregón i dalje je jedno od najprepoznatljivijih lica španjolske scene. Svako njezino pojavljivanje u javnosti izaziva veliku pažnju, a interes za njezin privatni život ne jenjava – od ljubavne veze s Davorom Šukerom pa sve do odluke koja je posljednjih godina obišla svijet.

