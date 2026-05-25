Thompson u Sisku okupio tisuće ljudi: Pogledajte prizore s posebnog koncerta

Marko Perković Thompson okupio je tisuće ljudi na humanitarnom i duhovnom koncertu "Hrvatska za život" u Sisku.

Marko Perković Thompson proteklog je vikenda donio snažnu atmosferu u Sisku, gdje je nastupio na humanitarnom i duhovnom događaju "Hrvatska za život". Kao glavna zvijezda večeri okupio je tisuće ljudi.

Thompson se uoči novog koncerta obratio fanovima preko društvenih mreža i pozvao ih da podrže humanitarnu akciju koju je opisao kao plemenitu priču.

Uz objavu je podijelio i fotografije s proba za nadolazeću ljetnu turneju na kojima sa svojim bendom svira i pjeva.

Pogledaji ovo inMagazin Stipe Sladoljev, novo lice Dnevnika Nove TV: Kako su kolege reagirali na ovu promjenu?

Sav prihod od koncerta u Sisku namijenjen je pomoći trudnicama slabijeg imovinskog stanja, samohranim majkama te radu centara za život i kuća za privremeni smještaj trudnica u Zagrebu i Sisku. Dio sredstava bit će usmjeren i udruzi "Hrvatska za Život" te njihovim projektima pomoći djeci i majkama u teškim životnim situacijama.

Pogledaji ovo Celebrity Hajdukovac Rokas Pukštas zaručio se s dugogodišnjom djevojkom Kennedy

Thompson je na svojoj službenoj stranici na Facebooku objavio i nekoliko fotografija sa sisačkog nastupa, a fanovi su ga u komentarima ponovno zasuli porukama podrške.

Pred pjevačem je i vrlo aktivno ljeto tijekom kojeg ga očekuju brojni koncerti, među kojima su veliki nastup u Zaprešiću 4. srpnja te koncert u Vukovaru u kolovozu.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Najmlađi sin Darije Lorenci Flatz ostvario veliki uspjeh, ponosna mama sve je objavila!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Ljeto može početi! Rakitići otvorili sezonu kupanja, Raquel pozirala u badiću

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li detalje o postapokaliptičnom svijetu koji je svjetlo dana ugledao prije čak 46 godina?