Marija Šerifović ima jasan stav o popularnosti Jakova Jozinovića: "To je tema koju mi ne možemo..."

Marija Šerifović stala je u obranu mladog pjevača Jakova Jozinovića poručivši da ne razumije kritike njegove popularnosti i da ga ljudi trebaju pustiti da uživa u svom uspjehu.

Marija Šerifović osvrnula se na veliku popularnost mladog pjevača Jakova Jozinovića te iskreno progovorila o njegovoj publici, uspjehu i reakcijama koje izaziva na regionalnoj sceni. Otkrila je i da bi se rado pojavila na njegovu koncertu, ali poziv nikada nije stigao.

Galerija 16 16 16 16 16

Pjevačica smatra kako starije generacije često teško razumiju glazbu koju danas sluša mlađa publika.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zvijezda ''Seksa i grada'' već 22 godine voli ženu: ''Skrivala sam vezu zbog karijere''

"Gledajte, to je tema koju mi ne možemo razumjeti, to su djeca. Njegova ciljana skupina je mlađa publika, iako se uvijek nađe i netko stariji tko voli tu glazbu. Hoćemo li sada analizirati kako je do toga došlo? Pa nekome se to očito sviđa", rekla je za Radio S.

Marija Šerifović - 3 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Dotaknula se i komentara o tome koliko bi njegova popularnost mogla trajati, istaknuvši da ne vidi smisao u takvim procjenama.

"Hoćemo li čekati godinu ili dvije pa komentirati što će biti kad počne snimati autorske pjesme? Onda ćemo postati oni ljudi koji samo sjede sa strane i kritiziraju", poručila je.

Pogledaji ovo Celebrity Ovako je Maja Šuput samo mjesec dana prije prekida pričala o Šimi Elezu

Jakov Jozinović - 5 Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: Danko Šimunović

Marija je na kraju stala u obranu mladog izvođača i poslala jasnu poruku svima kojima smeta njegov uspjeh.

"Pustite čovjeka, pustite dijete. Je li to trenutačni val? Možda jest. Ali što onda? Zaradio je novac i to je sasvim u redu."

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Javio nam se Šime nakon prekida s Majom Šuput, evo što je iskomentirao!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Pogledajte fotke s posljednjeg zajedničkog putovanja Maje i Šime, nitko nije ni slutio da će prekinuti

Pogledaji ovo Celebrity Zaboravila hlače? Supruga kontroverznog repera iz hotela izašla polugola