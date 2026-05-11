Marija Šerifović o zavisti prema Jakovu Jozinoviću: ''Hajdemo vidjeti gdje će biti za deset godina''

Pjevačica Marija Šerifović komentirala je veliki uspjeh mladog glazbenika Jakova Jozinovića u emisiji Premijera, gdje je otvoreno progovorila o zavisti na regionalnoj estradi i odnosu starijih kolega prema mladim izvođačima.

Šerifović smatra kako gotovo nitko na sceni ne podržava njegov uspjeh potpuno bez zadrške.

''Prvo i osnovno, uvjerena sam da na regionalnoj estradi ne postoji osoba koja njegov uspjeh podržava sto posto i bez imalo zavisti. Uvijek postoji barem mali dio ega koji čovjeka kopka kad ostane sam sa sobom. To je normalno jer svi imamo ego'', rekla je u emisiji.

Pjevačica je istaknula kako joj je drago što mlađa publika sluša glazbu koja, kako kaže, i dalje jest glazba.

''Drago mi je što su mladi ljudi odabrali slušati dečka koji pjeva glazbu koja je i dalje glazba, nije smeće'', poručila je.

Dodala je kako ne razumije zašto dio javnosti kritizira činjenicu da Jakov izvodi obrade pjesama.

''Ako nekomu to toliko smeta, hajdemo vidjeti gdje će Jakov biti za deset godina. Snimio je svoju pjesmu koja je postala hit, a tek je na početku. Mlad je i uspjeh mu se dogodio vrlo rano, ali uvijek postoje stariji dinosauri koji mladima pokušavaju slomiti krila'', rekla je Šerifović.

Na kraju razgovora priznala je kako i sama, kao i svi na estradi, ima ego, ali tvrdi da joj Jakovljev uspjeh trenutačno ne predstavlja nikakav problem.

''Ako će me ikada mučiti Jakovljeva slava, ja ću to i reći. Za sada sam u apsolutnom miru što se svega toga tiče'', zaključila je.

Podsjetimo, Jakov je proteklog vikenda održao dva koncerta u Areni Stožice u Ljubljani. Oduševljenje nije skrivao ni na društvenim mrežama, a što je objavio, pogledajte OVDJE.

Idući mjesec, 19. i 20. lipnja dolazi i u našu arenu, Arenu Zagreb.

