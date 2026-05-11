Bojana Gregorić Vejzović pozirala je s majkom, koja je bila cijenjena jugoslavenska glumica

Povodom Majčina dana glumica Bojana Gregorić Vejzović podijelila je emotivnu obiteljsku fotografiju koja je raznježila njezine pratitelje na društvenim mrežama.

Na fotografiji Bojana pozira sa svojom majkom, legendarnom hrvatskom glumicom Božidarkom Frajt, kćeri Zoe i sinom Raulom.

''Majka… početak i kraj'', napisala je Bojana uz objavu na Instagramu.

U komentarima su joj brojni pratitelji čestitali Majčin dan te uputili lijepe riječi cijeloj obitelji.

''Kakva divna obitelj. Ljubav i ljepota u jednoj slici'', ''Divno! Veliki pozdrav za čudesnu Božu i za podmladak!'' i ''Predivni… a moja Ljubica… ikona… veličanstvena… grlim vas…'', samo su neki od komentara ispod objave.

A znate li tko je Bojanina majka?

Božidarka Frajt bila je jedna od najvećih zvijezda bivše Jugoslavije i smatrana jednom od najljepših glumica ovih prostora, no njezin život obilježile su teške sudbine. Tijekom Drugog svjetskog rata ostala je bez majke, preživjela je logor, a dio djetinjstva provela je u prihvatilištu za djecu. Dugo nije ni znala da su je posvojili Katarina i Stjepan Frajt.

Glumica je uvijek isticala zahvalnost prema svojim usvojiteljima.

"Tim sam ljudima beskrajno zahvalna. Uzeli su me kao dijete od četiri godine. Ja se ne sjećam ničeg iz ranog djetinjstva. Sjećam se prve haljine koju su mi obukli i sjećam se da nisam imala kosu", ispričala je svojedobno.

S 19 godina Božidarka je počela glumiti, a 1972. osvojila je Zlatnu arenu za ulogu u filmu "Živa istina". Glumila je u filmovima "Otac na službenom putu", "Visoki napon", "Teodora" i "Čovjek koji je volio sprovode". Njezina posljednja uloga bila je 2013. u filmu "Šegrt Hlapić".

Božidarka je Bojanu dobila u braku s autorom i producentom Borisom Gregorićem, od kojeg se kasnije razvela. Bio joj je to drugi brak, a iz prvog ima i sina Tomislava.

