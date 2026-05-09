Mario Roth preko showa Nove TV poslao je poruku Jasni Zlokić

Nakon niza energičnih i zahtjevnih točaka u showu Tvoje lice zvuči poznato, na pozornici je zavladala potpuno drugačija atmosfera. Jedan nastup usporio je ritam večeri i stavio naglasak na emociju, interpretaciju i suptilnost. Upravo takvi trenuci često ostave najdublji trag kod publike i žirija.

U showu Tvoje lice zvuči poznato Laura Sučec donijela je potpuno drugačiju energiju na pozornicu, transformiravši se u Jasnu Zlokić i izvevši jednu od najemotivnijih točaka večeri.

Umjesto snažnih i glasnih nastupa, Laura je ovaj put pokazala suptilniju stranu, oslanjajući se na emociju, interpretaciju i čistoću glasa, što je posebno došlo do izražaja u reakcijama žirija.

''Ovo je pjesma koja ne traži veliku dramatiku, nego baš tu mjeru, nježnost i ti si tako uspjela objediniti sve skupa zajedno, kao da sam vidjela neku drugu Lauru. Tako iskreno, u emociji, u čistoći tvoga glasa, zbilja predivno'', primijetila je Martina Stjepanović Meter.

Galerija 9 9 9 9 9

Goran Navojec također je pohvalio njezin pristup izvedbi:

''Meni je bilo jako nježno, jako sofisticirano i vrlo znalački, a glasovno beskrajno lijepo'', prokomentirao je u svom stilu.

Na emotivnu dimenziju nastupa osvrnuo se i Enis Bešlagić:

Laura Sučec kao Jasna Zlokić Foto: Nova TV

''Ovo je zaista transformacija kojom si nas transformirala u ta vremena u kojem se duša i emocija ugrađivala nekako svakom riječju njihovom otpjevanom, tako si i ti danas na sceni'', rekao je.

Pogledaji ovo Celebrity Crno-bijeli modni spektakl: Sve je stalo kada su se Lelekice pojavile na tepihu

Posebno dirljiv bio je komentar Marija Rotha, koji je ovom prilikom preko Nove TV uputio i poruku samoj Jasni Zlokić:

Laura Sučec kao Jasna Zlokić - 7 Foto: Nova TV

Laura Sučec kao Jasna Zlokić - 6 Foto: Nova TV

''Laura, ja sam se cijelo vrijeme tvoje izvedbe ježio jer si mi ovom transformacijom samo još jednom dala do znanja koliko je naša hrvatska zabavna glazba predivna. Nama naša draga Jasna pokazuje koliko ona zapravo ima profinjenost u tim svojim osjećajima za tekst koji pjeva i ta njezina predivna baršunasta boja glasa upravo tim pjesmama daje intiman i jedan predivan, nostalgičan i topao osjećaj, hvala ti na ovome'', zaključio je Roth.

Za kraj je dodao i osobnu poruku:

Laura Sučec kao Jasna Zlokić - 4 Foto: Nova TV

''Ja bih samo iskoristio priliku – draga naša gospođo Jasna, ako nas gledate, ćelavi Mario vam šalje pusu i jako vas voli.''

Laura je ovom transformacijom pokazala svoju svestranost i sposobnost da jednako uvjerljivo donese i mirnije, emotivne izvedbe, ostavivši snažan dojam na žiri i publiku.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Možete li Ivu Ajduković zamisliti kao hrvatsku predstavnicu na Eurosongu?

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Jeste li već čuli s čim se brinete najbolje slažu? Naša Martina pravi je dokaz za to

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pravi luksuzni ulov! Thompsonova supruga na Hod za život stigla sa skupocjenim komadom

Pogledaji ovo Celebrity Lana Radeljak podijelila emotivnu uspomenu na majku povodom Majčina dana