Možete li Ivu Ajduković zamisliti kao hrvatsku predstavnicu na Eurosongu?

Publika je i ovog puta u showu Tvoje lice zvuči poznato imala priliku vidjeti niz zahtjevnih transformacija koje traže maksimalan angažman izvođača. Jedna od njih posebno se izdvojila po intenzitetu i dinamici, ostavljajući snažan dojam već od prvih sekundi. Kombinacija glasa, pokreta i energije Ive Ajduković pretvorila je nastup u pravi scenski spektakl.

U showu Tvoje lice zvuči poznato Iva Ajduković donijela je na pozornicu pravu eksploziju energije transformacijom u ukrajinsku pjevačicu Ruslanu, a njezin nastup bio je jedan od onih koji se pamte po snazi, ritmu i scenskoj dominaciji.

Od samog početka bilo je jasno da je riječ o izuzetno zahtjevnoj točki koja traži i vokalnu preciznost i fizičku izdržljivost, a Iva je uspjela spojiti sve elemente u uvjerljivu cjelinu.

''Zaista, ti kao i uvijek na visini svog zadatka, svaka čast, puna energije, neka tako i ostane'', komentirao je Enis Bešlagić Ivin nastup.

Goran Navojec dodatno je naglasio koliko je izvedba bila zahtjevna:

Iva Ajduković kao Ruslana - 9 Foto: Nova TV

''Ovo je bila jedna energetska bomba, fascinantno, i u pjevanju, a pogotovo u ovom, što si svjesna, jer si stvarno puno energije osim duhovne, i fizičke morala uložiti'', primijetio je.

Martina Stjepanović Meter istaknula je posebnu snagu koju je Iva donijela na scenu:

''Draga Iva, ovo je bilo toliko moćno i energično u onom najfinijem ženskom smislu, to je jedan miks etna, ali ovdje je dodana ta jedna jaka, ženska, autentična, iskonska energija i ti si to donijela u punom šusu na ovu scenu, tako da bravo'', komentirala je.

Iva Ajduković kao Ruslana - 4 Foto: Nova TV

Mario Roth osvrnuo se na kompleksnost same transformacije:

''Ja mislim, Iva, da sada shvaćaš koliko je teško pjevati i plesati u isto vrijeme, i kada je Ruslana u pitanju, ona ima tu jednu energiju koja jednostavno osvaja, ona često koristi elemente te jedne tradicionalne ukrajinske kulture i folklora, mogu reći i tako jedne ratničke motive i pokrete, ti si večeras zaista bila Ruslana tako da svaka čast'', zaključio je.

Iva Ajduković kao Ruslana Foto: Nova TV

Iva je ovom transformacijom još jednom pokazala svoju svestranost i spremnost da se uhvati ukoštac s izazovnim zadacima, a njezin nastup podigao je atmosferu i zaradio snažne reakcije žirija.

