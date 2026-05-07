Djevojku junaka Arsenala ismijavali su zbog izgleda, a on je hejterima poslao jasnu poruku

Dok mnogi nogometaši biraju partnerice koje izgledom podsjećaju na svjetske manekenke, Declan Rice zbog ljubavi prema svojoj dugogodišnjoj djevojci posljednjih je godina tema medija.

U svijetu nogometa već godinama vlada predrasuda kako nogometaši uvijek ljube manekenke i atraktivne djevojke koje svojim izgledom plijene pozornost na tribinama.

No jedan poznati nogometaš ne uklapa se u taj stereotip te je upravo zbog toga posljednjih mjeseci postao tema javnosti.

Declan Rice i Lauren Fryer - 2 Foto: Profimedia

Naime, 27-godišnji engleski nogometaš Declan Rice već je godinama u sretnoj vezi s Lauren Fryer, djevojkom koja se našla na meti okrutnih komentara na društvenim mrežama zbog svog izgleda. Mnogi su je prozivali zbog nekoliko kilograma viška i činjenice da ne izgleda poput tipičnih influencerica s estetskim zahvatima, no Rice je jednom jasno dao do znanja što misli o svemu.

Na jednoj konferenciji za medije otvoreno je stao u obranu svoje partnerice i poručio hejterima da se više bave vlastitim životima.

Declan Rice i Lauren Fryer - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Od televizijskog žirija do života na selu: Bivši član žirija MasterChefa promijenio je hrvatsku gastronomiju

Govoreći o Lauren, nije skrivao emocije.

''Ona je duhovita, lijepa i draga. Volim je više od svega na svijetu'', rekao je nogometaš.

''Ovo je žena koju volim najviše na svijetu. Ona je moj izbor, s njom imam obitelj i ona će zauvijek ostati moja supruga'', dodao je.

Par je 2022. godine dobio sina Judea, a Rice priznaje kako mu je Lauren, otkako je postala majka, još privlačnija.

Declan Rice i Lauren Fryer - 5 Foto: Profimedia

Na pitanje čita li komentare na društvenim mrežama i je li ikad pomislio na drugu djevojku, imao je jasan odgovor:

''Moja supruga je ljubav mog života i ne postoji nijedna druga za mene.''

Declan Rice i Lauren Fryer - 2 Foto: X

Declan Rice i Lauren Fryer - 1 Foto: X

Pogledaji ovo Celebrity Miroslav Škoro objasnio nam je zašto mu u biografiji istaknuto stoji da je Hrvat i katolik

Internetsko zlostavljanje Lauren započelo je 2023. godine na platformi X, kada je jedan anonimni profil objavio niz uvredljivih komentara o njezinu izgledu te sugerirao da bi engleski reprezentativac mogao pronaći ''bolju'' djevojku. Nakon toga brojni korisnici nastavili su je javno vrijeđati i posramljivati.

Sve je, naravno, došlo i do same Lauren, koju su zlobni komentari teško pogodili. Na kraju je odlučila obrisati sve fotografije sa svog Instagrama.

Declan Rice i Lauren Fryer - 3 Foto: Profimedia

Inače, Declan i Lauren zajedno su još od srednje škole, a ona ga redovito podržava s tribina na utakmicama. Par živi u Londonu, gdje Rice trenutačno igra za Arsenal.

Declan Rice i Lauren Fryer - 1 Foto: Profimedia

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Iva Jerković objavila fotku svoje mame iz mladosti: ''Nije ni čudo da si ti tako lijepa''

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Maja Lena Lopatny emotivnom se objavom prisjetila pokojnog oca: "Svaki dan pričamo o didi Roniju..."

Pogledaji ovo Celebrity Sin legendarnog Clinta Eastwooda nastupio u Zagrebu: Skladao je note za neke od najvećih filmova svog oca