Supruga velike nogometne zvijezde trpi gnjusne uvrede zbog izgleda, a onda je on reagirao i pokazao koliko ju voli

Engleski nogometni reprezentativac Declan Rice često se nalazi u središtu pozornosti zbog svoje odabranice Lauren Fryer.

Declan i Lauren u vezi su još od srednjoškolskih dana i ona mu je velika podrška u karijeri, no već neko vrijeme trpi ružne komentare na društvenim mrežama zbog svojeg izgleda.

Internetsko zlostavljanje Lauren počelo je na platformi X, kada ju je jedan anonimni korisnik izvrijeđao, što je potaknulo i lavinu sličnih komentara.

"Declan Rice je multimilijunaš, atletski građen, elitni nogometaš visok 185 cm, a ipak se zadovoljio debelom bijelom djevojkom. Više ne razumijem ovaj svijet", pisalo je uz fotografiju Lauren i Declana.

Declan Rice is a multi-millionaire, athletic, 6’1 elite footballer and yet he settles for a fat white girl…



I don’t understand this world anymore pic.twitter.com/BHOcWSf9RA