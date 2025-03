Kultni Exit odlazi iz Srbije zbog podrške studentima? ''Svima dugujemo posljednji ples''

Organizatori Exita razmatraju odlazak iz Srbije, a ovogodišnje izdanje kultnog festivala moglo bi biti posljednje u susjednoj državi.

Organizatori jednog od popularnijih europskih festivala, Exita, rekli su da bi festival mogao biti prisiljen napustiti Srbiju zbog svog stava o aktualnim studentskim prosvjedima, piše IQ Magazine.

EXIT festival Foto: PR

Naime, organizatori kažu da bi ovogodišnji festival mogao biti posljednji u Srbiji.

''Exit je već 25 godina simbol slobode i pozitivne društvene promjene, nastao kao studentskih i mladenački pokret za mir i demokraciju u Srbiji i na Balkanu'', rekli su organizatori za IQ Magazine.

EXIT festival Foto: PR

Proslava 25. rođendana Exita bit će od 10. do 13. srpnja, a mogla bi biti i posljednja godina festivala u Srbiji. Organizatori razmatraju odlazak, kažu, zbog pritiska i prijetnji.

''Ubrzo nakon što je pokrenut, postao je jednim od najvećih svjetskih glazbenih festivala te u Srbiju višekratno donosio nagrade za najbolji europski festival, kao i gotovo 300 milijuna eura prihoda od turizma. Na našu veliku žalost, otkako stojimo solidarni sa studentima u njihovoj kontinuiranoj borbi za pravednije i tolerantnije društvo, suočeni smo s rastućim pritiskom i prijetnjama kojima je cilj utišati naše pravo na slobodu izražavanja te, stoga, ozbiljno razmatramo napuštanje Srbije. No, svome rodnome mjestu i odanoj publici diljem svijeta dugujemo posljednji ples na Petrovaradinskoj tvrđavi. I zato, naš je čitavi tim, više no ikad, odlučan u odluci da ovogodišnje izdanje učini najemotivnijim i najnezaboravnijim dosad. Ako budemo prisiljeni otići, učinit ćemo to uzdignute glave, s istim duhom neovisnosti i solidarnosti, gdje god potom krenuli'', dodali su.

EXIT festival Foto: PR

Exit je lansiran 2000. godine kao dio studentskog pokreta, a na 25. obljetnici nastupit će Eric Prydz, Amelie Lens, Sex Pistols i Frank Carter, Tiësto, Nina Kraviz i drugi.

EXIT festival Foto: PR

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Peco i Silvia uživali su u sunčanom danu, a i danas se priča o skandalu koji ih je obilježio!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Minea se pohvalila s dva velika razloga za slavlje: ''Ne mogu zamisliti ništa ljepše!''

Pogledaji ovo inMagazin Sa zvijezdom ''Bijelog lotosa'' ekskluzivno smo razgovarali prije nego što je dobio ovu ulogu!

Pogledaji ovo Celebrity Ivana Knoll šokirala fanove drastičnom promjenom izgleda: ''Je li ovo istina?''

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak odgovorio na komentare nakon pobjede na Dori: ''Bez obzira na sve...''

Pogledaji ovo Celebrity Bivša supruga legendarnog Mitcha iz "Spasilačke službe" pronađena mrtva

Pogledaji ovo Celebrity Naša influencerica uživa u tropskom raju, evo kolika je cijena putovanja!

Pogledaji ovo Celebrity Goran Bogdan objavio fotku s transrodnom glumicom, prije Oscara našla se u središtu skandala

Pogledaji ovo Celebrity Tužni prizori s pogreba Saše Popovića, shrvana obitelj neutješno je plakala