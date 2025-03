Naša influencerica uživa u tropskom raju, evo kolika je cijena putovanja!

Meri Goldašić na društvenim mrežama otkrila je kako je otputovala na Mauricijus. Pokazala je hotel, a otkrila je i cijenu putovanja.

Naša influencerica Meri Goldašić uživa u tropskoj raju. Naime, otputovala je na Mauricijus, a na društvenim mrežama pokazala je hotel u kojem boravi te otkrila kolika je cijena putovanja.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Hotel, kako je napisala na Instagramu, ima čak tri bazena, a upozorila je i pratitelje na detalj na koji svakako moraju pripaziti na Mauricijusu.

''Naš skromni hotel s tri zvjezdice, ima tri bazena, a sobe su sve okolo tih bazena, tako da vam je to svima šest koraka od sobe. Mi smo smješteni s family roomu, dvije spavaće sobe i jedna glavna soba. Kupaona je prostrana, a voda nije za piće na cijelom otoku, tako da pripazite. Peremo čak i zube flaširanom vodom i izbjegavamo led'', napisala je Meri na Instagramu.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Zatim se osvrnula i na cijenu ovog putovanja.

''Pa da ponovim, cijena je 1670 eura po osobi, polupansion (doručak i večera), hotel, avion, prijevoz od hotela do aerodroma i obrnuto i jedan izlet je uključen u cijenu. Ostali su stvarno povoljni. Ako idete na sve izleti, svaki ran, ukupna cijena po osobi za sve izlete je oko 250 eura. Prvi let traje dva sata, do Istanbula iz Zagreba, a drugi traje 11 sati od Istanbula do Mauricijusa. Tam vam je noćni pa stignete odspavati, imate dva obroka i letite Turkish Airlinesom, pa je to komfor zagarantiran već u startu. A sad adio, odoh na izlet'', dodala je.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri nam je nedavno ispričala i sve o bolesti koja joj je zagorčala život, više o tome pročitajte OVDJE.

