Meri Goldašić nikad iskrenije o borbi s mentalnim zdravljem: ''Odlučila sam potražiti pomoć jer...''

Meri Goldašić na društvenim mrežama otkrila je da je krenula na psihoterapiju te dala savjet svojim pratiteljima.

Naša influencerica i bivša kandidatkinja showa MasterChef, Meri Goldašić, na društvenim mrežama objavila je video u kojem je progovorila o mentalnom zdravlju.

Naime, otkrila je da krenula na psihoterapiju, a objasnila je i zašto.

''Užasno sam živčana u zadnja dva mjeseca, toliko da sam potražila pomoć i naručila se na terapije. Jako sam ljuta na sva događanja oko sebe i u svijetu, imam osjećaj da nemam nekakvu preveliku i prevažnu ulogu i frustrirana sam što sama ne mogu pomoći onome kome želim pomoći'', započela je Meri.

''Iako, naizgled, dobro i nasmijana, život ide dalje pa tako i ja. Odlučila sam poraditi na tome i malo se pokušati smirit, a na isto bih htjela potaknuti i vas jer mi je, da vam bude iskrena, jako dosta toga, i razumijem da ljudi imaju potrebu potražiti pomoć od nas koji prolazimo isto ili slično, ali ljudi, nikad, nikad nemojte tražiti psihičku pomoć tamo gdje osoba nije stručna. Užasno me živciraju sav taj self help movement na društvenim mrežama, knjige, tečajevi, osobe koje vam prodaju priručnike'', dodala je.

''Mislim da je to prije svega jako opasno, a broj dva svi smo se stavili u ulogu nekakvih pacijenata, svima nam je nešto i tražimo pomoć tamo gdje je ne možemo dobit. Zato vam ovim putem želim reći da psihičko zdravlje nije igra i da umjesto da kupite nečiji priručnik ili savjet, potražite pomoć stručnjaka, to stvarno više nije sramota'', zaključila je.

U opisu ispod objave dale je još jedan savjet svim svojim pratiteljima.

''Video veze nema sa zvukom, ali vjerujte mi da sam samo random bacala kadrove tek toliko da se nešto događa, jer mi se trenutno ne da ni snimati. Istražite u svojim gradovima na webu, imate i besplatan centar za pomoć dostupan svima. Ne mora vam se dogoditi da ste pred ekstremnim potezom ili da se osjećate stravično loše, da bi potražili pomoć. Ne slušajte, molim vas, savjete od osoba koje nemaju završeno školovanje i radni staž u području psihologije. Opasno je i nepotrebno da ljudi profitiraju na vama, dok ste ranjivi'', napisala je.

Pratitelji su joj objavu zatrpali porukama podrške.

''Svaka čast. Sve si dobro rekla. Nisam doktorica, ali isto me živcira kad svatko krene pametovati o zdravlju, a nije stručan. Nadam se da će se osvijestiti ljudi da kvalitetnu pomoć mogu dobiti jedino od stručnih ljudi'', ''Bravo Meri'', ''Ajde da netko ovo kaže!'', ''Sve je super rečeno. Čim otvoriš Internet krenu iskakati nekakvi savjeti, danas se svatko s bilo kakvim tečajevima usudi dijeliti savjete ne razmišljajući o posljedicama'', ''Hvala ti na ovom'', ''Bravo za temu'', dio je komentara na Instagramu.

