Meri iz MasterChefa nikad iskrenije: ''Sinu nisam mogla kupiti krafnu, moje dijete zna što znači kad mama nema...''

Meri Goldašić u iskrenom govoru priznala da prije dvije godine nije bila u dobroj financijskoj situaciji.

Influencerica i bivša kandidatkinja showa ''MasterChef'' Meri Goldašić uvijek otvoreno govori o svom privatnom životu, a sada je još jednim priznanjem iznenadila obožavatelje.

Naime, Meri je gostovala na konferenciji ''Beep Up'' pod geslom ''Bez brige – poduzetnički je griješiti'' te otkrila da je prije samo dvije godine imala ozbiljne financijske poteškoće.

''Prije dvije godine nismo imali za papar. To nije emotivan govor, to ti sad govorim da shvatiš da moje dijete od devet godina razumije što znači kad mama ne radi, kad mama nema novca. Stvarno nismo imali, išli smo u trgovinu, mali je tražio krafnu, nije krafna ušla u kalkulaciju i, eto, morali smo kupiti meso umjesto krafne i to je tako'', rekla je Meri.

''Danas, evo, Aleksandar je bio izvan škole i Rio izvan vrtića zato što smo išli na Zanzibar. To su stvari za koje ja njima objasnim da ću im moći prišutiti, ne poklone, nego iskustva koje ja kao dijete nisam imala, a želim da ih oni imaju.''

O svom životu Meri otvoreno govori, a često je i tema medija zbog svog izgleda. Više o tome pročitajte OVDJE.

