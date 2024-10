Nina Badrić iskreno o životnom suputniku, 30 godina karijere, ali i izgledu koji je česta tema medija: ''Ja sam odlučila biti sretna i tako živim!''

Ovo je veliki intervju s Nine Badrić u kojem otkriva tajnu sretnog života i mladolikosti u 50-ima. Priznala je tko joj je životni suputnik zbog kojeg se smije, ali i ljuti te s kojim je našim slavnim parom vrlo dobar prijatelj. S dobro raspoloženom Ninom razgovarao je naš Davor Garić.

Nina Badrić izdala je novu pjesmu ''Moji ljudi'', novi singl i videospot, treći s nadolazećeg albuma.

''Prvi je bio ''Ono kad'', zatim ''Kako si'' i evo, u zadnja četiri mjesseca, tri singla zapravo sam stisnula. ''Moji ljudi'' je najosobnija pjesma s ovog albuma, meni jako značajna i bitna.''

A tko su ti ljudi?

''U mome srcu, ja sam točno imala jednu osobu na umu kad sam pisala tu pjesmu. Pjesma govori o tome da si prošao čitav svijet, da si ispunio i postigao neke svoje ciljeve koje si želio i da se ponovno vraćaš na neki svoj početak, u svoju ulicu, u svoj mali stan, tamo gdje je sve krenulo.''

U novom videospotu Nina nosi outfit supruge nogometaša Matea Kovačića Izabel.

''Ja ih poznajem dugi niz godina, jako ih volim i poštujem zato što znam da su jako puno toga napravili za ljude koji su bili u potrebi i nekako volim ljude koji svoju neku slavu koriste u plemenite svrhe kao njih dvoje.''

Njen koncert u Areni 30.11. približava se brzinom munje. Kako idu pripreme?

''Činilo mi se do jučer da je to tamo negdje, a sad mi se čini da nemam dovoljno vremena. Radim sa svojim dragim suradnikom Igorom Barberićem koji će režirati cijeli taj koncert i nadam se da ćemo i ovaj put ljude iznenadit, da ćemo opet napravit jednu drugačiju priču.''

Što je to što nju svaki dan iznova tjera da uživa u tom danu i da da svoj maksimum?

''Ja sam odlučila biti happy i ja ti na taj način živim. To ne znači ''Budite sretni makar vas život šibao, morate se smijat!'' - ne! I isplakat se treba! I posvađat se, isplakat se, provesti dan u krevetu ispod plahte, ne izlazit, ne pričat s nikim, ne javljat se nikome - sve je to za ljude. Ja mislim da je život satkan od borbe. Život čine onih par trenutaka koji zabljesnu u našim životima, a sve ostalo je borba.''

A u tim svakodnevnim borbama nalazi se sa svojim psom Totom.

''Kažem da sam najljepšu stvar poklonila samoj sebi, a to je Toto, moj pas. Nasmijem mu se ujutro, nasmijem mu se navečer. On je velika obaveza. Svatko tko ima životinju zna da je to velika obaveza, ali enormna količina ljubavi, enormna količina tog smijeha kojeg imam sa tim psom, i ja ga sad već zovem da je on pas mog života. Kao da neki mali čovjek živi u njemu, nas dvoje pričamo, šećemo...''

Razgovaraju?

''Da, majke mi mile! Pričam sa psom, ljutim se na njega, i on se na mene naljuti. Kad ga ostavim doma samog on se ljuti.''

A ono što mnoge zanima je – kako Nina održava svoju mladolikost?

''Pazim se, njegujem se. Ono što je jako bitno u mom slučaju je prehrana'', rekla je i dodala da ne jede meso.

''Bilo bi smiješno da nemam bore sa svojih 50 i nešto godina, to bi bilo nenormalno, ali mislim da jako lijepo zrelim. Tako bii to rekla. Ja sam prezadovoljna. Ako neću biti zadovoljna, svečano obećajem, ja ću otići na neki facelifting. Zašto ne! Ako neću bit zadovoljna u godinama koje dolaze kako starim i ja ću se poslužiti nekim trikovima. Do sada nisam, ali sa čarima estetske kirurgije.... Poanta je da to izgleda lijepo i prirodno.''

Danas novi singl, 30.11. Arena Zagreb i 30 godina... Hoće li se onda umiroviti?

''Nikada! Nikada! Ja želim riknuti na bini i do kad ću biti živa ja ću pjevati. Dok god će me glas služiti'', zaključuje Nina.

