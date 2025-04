Kekinov koncert u Beogradu će se ipak održati, on se oglasio na Instagramu!

Nakon današnjeg uhićenja, Mile Kekin je pušten na slobodu te će sutra održati koncert u Beogradu.

Domaćim medijima odjeknula je vijest kako je uhićen glazbenik Mile Kekin, suprug saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin.

Privođenje MIle Kekina - 3 Foto: Ranko Suvar/Cropix

Privođenje MIle Kekina - 5 Foto: Ranko Suvar/Cropix

Reakcije na Kekinovo uhićenje Foto: DNEVNIK.hr

Jedno od pitanja koji su se postavljali nakon ove akcije je bilo i hoće li biti otkazivanja njegovog koncerte u beografskom klubu Zappa Baza. Nakon što je pušten u popodnevnim satima, koncert će se ipak održati.

"Sve je ok. Koncert se održava. Vidimo se sutra", napisali su u kratkotrajnoj objavi na Instagramu o koncertu koji je bio danima rasprodan.

Mile Kekin Foto: Instagram

Mile Kekin Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Mile Kekin Foto: Bruno Konjevic/Cropix

Mile Kekin - 3 Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Nakon puštanja, pjevač se javio na Instagramu i na samo sebi svojstven način prokomentirao današnji slučaj.

"Petkom me žena obično šalje na plac, a ja se ponekad izvučem, kao - ne stižem. Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četiri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, strpali me u ćeliju. Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pjesme. Keep on rocking in a free world. Vidimo se sutra na koncertu", napisao je Kekin.

