Sarah Jessica Parker pokazala prekrasne kćeri, a jedan detalj se posebno istaknuo

Sarah Jessica Parker, poznata kao Carrie Bradshaw iz serije "Seks i grad", pokazala je kćeri blizanke Tabithu i Marion na premijeri predstave "Smash".

Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick ove godine slave 27. godišnjicu braka u kojem su dobili troje djece – sina Jamesa i kćeri blizanke Marion i Tabithe. Njihova djeca ne pojavljuju se često u javnosti, no ovoga puta djevojke su iskoristile priliku za zajednički izlazak s roditeljima.

Sarah Jessica Parker s kćerima - 1 Foto: Profimedia

Sarah Jessica Parker s kćerima - 3 Foto: Profimedia

15-godišnjakinje su se našle na premijeri brodvejske predstave "Smash", a ono što su mnogi fanovi serije "Seks i grad" mogli primijetiti jest kako su od majke naslijedile ljubav prema eleganciji i visokim potpeticama.

Sarah Jessica Parker s kćerima - 4 Foto: Profimedia

Sarah Jessica Parker s kćerima - 5 Foto: Profimedia

Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick - 10 Foto: Profimedia

Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick - 3 Foto: Profimedia

Još prije dvije godine Parker, koja je nedavno proslavila 60. rođendan, otkrila je kako njezine kćeri, koje je dobila putem surogat majke, nisu pogledale "Seks i grad" gdje je šest sezona tumačila ulogu Carrie Bradshaw.

Sarah Jessica Parker s kćerima - 7 Foto: Profimedia

Sarah Jessica Parker s kćerima - 6 Foto: Profimedia

Sarah Jessica Parker s kćerima - 2 Foto: Profimedia

Sarah Jessica Parker - 1 Foto: Profimedia

"Svjesne su serije to te mjere da su zainteresirane, no to nije najvažnija tema u životu", otkrila je tada Parker o kćerima, dok je Broderick nadodao kako jedna od blizanki nije zainteresirana nastaviti njihovim stopama.

