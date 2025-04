Njen život i put prema svjetskoj slavi okončala je najbolja prijateljica par dana prije 24. rođendana

Selena Quintanilla neprežaljeno je lice svjetske glazbene scene, a o njenoj traagičnoj smrti i danas se piše.

Selena Quintanilla-Pérez, poznata kao "Kraljica Tejano glazbe", bila je američka pjevačica meksičkog podrijetla koja je ostavila neizbrisiv trag u latinoameričkoj glazbi i kulturi. Rođena 16. travnja 1971. u Lake Jacksonu, Teksas, Selena je već u djetinjstvu pokazivala izniman glazbeni talent. S obitelji je osnovala bend Selena y Los Dinos, a njezina karijera uzletjela je krajem 1980-ih i početkom 1990-ih.

Selena Quintanilla - 3 Foto: Profimedia

Albumi poput "Entre a Mi Mundo" (1992) i "Amor Prohibido" (1994) učvrstili su njezin status zvijezde, a 1994. osvojila je Grammy za najbolji meksičko-američki album. Selena je bila na pragu prelaska na englesko govorno tržište kada je njezin život tragično prekinut, samo 16 dana prije 24. rođendana.

Selena Quintanilla - 2 Foto: Profimedia

Dana 31. ožujka 1995., Selena je ubijena u dobi od 23 godine. Ubojica je bila Yolanda Saldívar, bivša predsjednica njezinog fan kluba, menadžerica i upraviteljica butika Selena Etc. Nakon što je obitelj Quintanilla otkrila da je Saldívar pronevjerila više od 30.000 dolara, Selena je dogovorila sastanak s njom u motelu Days Inn u Corpus Christiju kako bi preuzela financijsku dokumentaciju.

Yolanda Saldivar i Selena Quintanilla Foto: Profimedia

Yolanda Saldivar - 3 Foto: Profimedia

Tijekom susreta, Saldívar je izvadila pištolj i pucala Seleni u leđa, pogodivši joj arteriju. Selena je uspjela pobjeći do predvorja motela, gdje je imenovala Saldívar kao napadačicu prije nego što je preminula u bolnici.​



Saldívar je uhićena nakon devetosatne opsade tijekom koje je prijetila samoubojstvom. Tijekom suđenja tvrdila je da je pucanj bio nesretan slučaj, no porota ju je 23. listopada 1995. proglasila krivom za ubojstvo prvog stupnja. Osuđena je na doživotni zatvor s mogućnošću uvjetnog otpusta nakon 30 godina.​

Yolanda Saldivar - 2 Foto: Profimedia

Yolanda Saldívar trenutno izdržava kaznu u zatvoru Mountain View Unit, maksimalno osiguranoj ustanovi u Gatesvilleu, Teksas. U ožujku 2025. prvi put je imala pravo na uvjetni otpust, no zahtjev joj je odbijen jer je procijenjeno da i dalje predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti. Sljedeća mogućnost za podnošenje zahtjeva za uvjetni otpust bit će 2030. godine.

Zbog visokog profila slučaja i prijetnji koje je primala od drugih zatvorenica, Saldívar se nalazi u zaštitnom pritvoru iodvojena od ostatka zatvorske populacije.​

Selena Quintanilla - 1 Foto: Profimedia

Unatoč preranoj smrti, Selena je ostala ikona latinoameričke glazbe. Njezin posthumno objavljeni album "Dreaming of You" (1995) debitirao je na vrhu Billboard 200 ljestvice, čime je postala prva latinoamerička umjetnica koja je to postigla.

Jennifer Lopez kao Selena Quintanilla Foto: Profimedia

Njezin život i karijera prikazani su u filmu "Selena" (1997), u kojem je Selenu utjelovila Jennifer Lopez, te u Netflixovoj seriji "Selena: The Series" (2020). Selena je prodala oko 18 milijuna albuma diljem svijeta, a njezina glazba i dalje inspirira generacije obožavatelja.​

Jennifer Lopez kao Selena Quintanilla Foto: Profimedia

Selena Quintanilla ostaje simbol talenta, predanosti i kulturnog ponosa, a njezina ostavština živi kroz glazbu, filmove i sjećanja njezinih obožavatelja.

