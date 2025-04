Naša lijepa glumica pozirala s mamom i sestrom! Ima veliku obitelj koju nikad ne pokazuje

Tara Thaller na svom Instagramu pokazala je od kog je naslijedila ljepotu.

Naša glumica Tara Thaller podijelila je rijetku fotografiju sa svojom majkom i mlađom sestrom.

Glumica je od njih dobila buket te im zahvalila na njemu, a kako izgledaju pogledajte u nastavku.

Tara Thaller s majkom i sestrom Foto: Instagram

Inače, Tara je odrasla je u velikoj obitelji, s petero braće i sestara, a razvod svojih roditelja dobro je podnijela.

''Definitivno vjerujem da je to na mene utjecalo i više nego što sam svjesna. Super je da sam kao dijete imala stariju sestru, mlađeg brata za početak, igrali smo se, nikad mi nije bilo dosadno. Naučila sam dijeliti, nikad nismo bili bogati, nekad nam je i manjkalo novca i onda naučiš cijeniti neke stvari i dijeliti. Kasnije sam dobila iz tatinog i maminog braka još troje braće i sestara, sveukupno nas je šest. To je sad već neki drugačiji odnos, neki zaštitnički odnos prema njima i to je prekrasan odnos. Obožavam djecu koliko god naporna bila, toliko su i slatka i uvijek kažem da sam zahvalna i cijenim što imam tako veliku obitelj. Nekome to možda izgleda kaotično jer nas je puno i moji roditelji su razvedeni, ali zahvalna sam na tome svemu. Jako sam sretna što imam veliku obitelj, nikad neću biti sama'', ispričala je nekadašnji portal 100 posto.

Tara Thaller - 2 Foto: Instagram

Tara Thaller Foto: Instagram

Zanimljivo je i da je glumica rođena kao Tara Filipović, ali je nakon svoje prve filmske uloge odlučila uzeti prezime svoje prabake Thaller.

Tara Thaller - 7 Foto: Instagram

Prije nekoliko tjedana Tara se odlučila na promjenu u imidžu, što je promijenila pogledajte OVDJE.

Tara Thaller Foto: Instagram

Nedavno je javno priznala da se zbog nečega ponovno zaljubila u svog partnera i plesača Matea Cvenića. Više o tome pročitajte OVDJE.

Tara Thaller i Mateo Cvenić - 4 Foto: Tara Thaller/Instagram

Tara Thaller i Mateo Cvenić - 5 Foto: Tara Thaller/Instagram

Tara Thaller i Mateo Cvenić Foto: Josip Regović/Pixsell

