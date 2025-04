Ovog dječaka znate iz kultnog filma, danas ima 37 godina i uhićen je

Nekadašnja dječja zvijezda Haley Joel Osment, koji je sa samo 11 godina bio nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg sporednog glumca u filmu "Šesto čulo", uhićen je 8. travnja nakon što je osoblje skijaškog resorta u kojem je boravio pozvalo policiju zbog pijanstva.

Izvori nisu otkrili je li uništavao imovinu hotela, zbog čega je osoblje bilo primorano pozvati snage reda.

Haley Joel Osment - 1 Foto: Profimedia

Haley Joel Osment - 1 Foto: Profimedia

Haley Joel Osment - 2 Foto: Profimedia

Osmenta, koji je jedan od onih koji su izgubili dom u losanđeleskoj četvrti Pacific Palisades, policija je odvela na triježnjenje u postaju, a prilikom privođenja kod njega je pronađena neidentificirana količina sumnjivih opijata. Ubrzo nakon što se otrijeznio, pustili su ga da se brani sa slobode, a izvor za Daily Mail tvrdi kako je kao olakotna okolnost uzet u obzir nedavni gubitak doma, kao i to što mu je osiguravateljska kuća odbila zahtjev za odštetu.

ACTOR Haley Joel Osment was arrested for public intoxication and posession of cocaine at a ski resort in California.

The 37-year-old Sixth Sense star was taken into custody by cops on April 8.

*****

Donate at my #Bitcoin address: bc1q8grl3y7utzevu56uq0us0rpgv6r69me762g20g pic.twitter.com/vWWCXTh4AA