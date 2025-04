Antonija Šola otkrila tajnu idilične veze s kolegom: ''Samo je rekao - 'ti si ta'''

Antonija Šola u emisiji Happy FM-a otkrila je detalje o novim pjesmama i albumu, prisjetila se suradnje s Tošom Proeskim, progovorila o estradnim prijateljstvima te iskreno opisala vezu i suživot s Marijom Regeljom.

Pjevačica i kantautorica Antonija Šola gostovala je u Special Happy Showu na Happy FM-u i voditelju Domagoju Nižiću otkrila detalje o pjesmama koje uskoro izlaze, progovorila o estradnim prijateljstvima, vezi s Marijom Regeljom te se prisjetila suradnje s Tošom Proeskim.

"Snimila sam dvije nove pjesme. Bila sam u Beogradu, kod našeg dragog Bojana Dragojevića, koji radi produkciju, a prva pjesma izlazi uskoro", otkrila je Šola, dodajući da spot planira snimiti nakon Uskrsa:

"Čim naš režiser ulovi vremena, pjesma će biti vani, a onda i album jer zapravo cijeli album čeka upravo tu pjesmu."

Antonija Šola - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Govoreći o suradnjama koje su je posebno obilježile, izdvojila je rad s Gazdama, Zdravkom Čolićem, Danijelom Martinović i Petrom Grašom, a nikad neće preboljeti prerani odlazak Toše Proeskog s kojim ima i hit-duet "Volim osmijeh tvoj".

"Uvijek mi je teško o tome pričati, ali zapravo i drago jer smo divne pjesme stvorili. To su nekakvi podijeljeni osjećaji. Nije svatko zamjenjiv. Svatko je nov i svatko je drugačiji i vrijedan, naravno. Ali neke ljude jednostavno ne možeš nadomjestiti. Bio je ležeran, duhovit, volio se smijati i uvijek će mi biti žao što nismo imali više vremena", iskrena je bila Antonija.

In magazin: Antonija Šola - 2 Foto: In Magazin

U razgovoru se dotaknula i prijateljstava na estradi.

"Ne mogu reći da su ti odnosi lažni, dobri smo si. Ali istina je da nas najčešće spoje neke situacije, pa se rado sretnemo i onda bude ono: 'Ej, mogli bismo ovo, mogli bismo ono...' A privatno, da ćemo se baš često čuti ili družiti ako nismo u nekoj suradnji, to se rjeđe događa. Sve ovisi o okolnostima", priznala je.

Otvoreno je pričala o vezi s Marijom Regeljom, frontmenom grupe Ljubavnici te kako izgleda suživot glazbenog para.

"Kod nas stvarno nema problema. Sve je jednostavno i funkcioniramo bez komplikacija. Lako se dogovorimo i ništa nam nije teško. Sve se može prilagoditi ili odgoditi ako treba. Nema stresa, čisti rock 'n' roll stil", priznala je za Happy FM.

Antonija Šola i Mario Regelja Foto: TikTok/Screenshot

Antonija Šola i Mario Regelja Foto: TikTok/Screenshot

Otkrila je da zaručnika ne prati na njegovim nastupima.

"Ne pratim ga na gažama jer to ne želim, a ni ja ne bih sebe pozvala, niti bi on mene pozvao, to je njegov dio života, njegov posao. Zašto bih se gurala njemu i dečkima iz benda? Oni imaju svoje priče i fore. Jedino kad bude radio nešto veliko, tipa Arenu ili Lisinski, onda ću, naravno, doći. On sa mnom može ići kad ima vremena jer ja nemam klapu od sedam cura pa mi pomogne i tu mi je kao zaštita", rekla je pa otkrila koje je bilo njegovo prvo pitanje njoj.

Antonija Šola i Mario Regelja Foto: Instagram

Antonija Šola i Mario Regelja Foto: Instagram

"Prvo me pitao: 'Antonija, što ti misliš o tome da cura ide s nekim glazbenikom na gažu?' Ja sam mu rekla: 'Nema šanse.' A on je samo rekao: 'Ti si ta', rekla je.

Antonija Šola - 4 Foto: Instagram

Uskrs će, kaže, provesti u krugu najmilijih.

"Volim zajedništvo, blagoslov hrane. Bojat ćemo jaja, a naručila sam i janjetinu pa ću je pripremiti doma. Nisam svaki dan u kuhinji, ali volim ponekad jer je to onda ipak mojih ruku djelo", zaključila je.

