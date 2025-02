Antonija Šola odgovorila na šuškanja da se udala u tajnosti!

Domaća vjenčanja ne prolaze bez janjetine, pršuta i gulaša, dijamantno prstenje je obvezno, a hrvatske mladenke sve češće biraju neobične vjenčanice ili čak vjenčana odijela. Što je u trendu i je li istina da se pjevačica Antonija Šola udala u tajnosti, na Sajmu vjenčanja Zagreb saznao je naš Davor Garić.

Dan iz snova, svoje vjenčanje, mnogi razglase na sva zvona, no neke zvijezde u bračnu luku uplove u strogoj tajnosti. Upravo se za Anotniju Šolu šuška da je sudbonosno DA izgovorila pod velom tajne.

Je li to istina?

''Pa ja mislim da nije! Ne mogu sad sve otkriti, ali nije!'', Antonijin je odgovor.



A kako je danas biti u toj vezi, braku, biti sretan, danas je to vrlo izazovno?

''Sreća je stvar trenutka! Ne možeš stalno biti sretan! Nekad si malo ljut, nekad si malo zabrinut, nekad ti je malo loš dan, ali generalno si sretan ako znaš da sve neke nesuglasice, probleme, možeš razgovarati sa svojim partnerom, da sve možete rješavati i nać neki zajednički jezik, zajednički jezik ljubavi, planiranja, života'', govori Antonija Šola.



Na Sajmu vjenčanja Zagreb istražili smo kakva vjenčanja vole Hrvati.



''Ljubav je uvijek trend, ali ono što je ove godine sigurno, to su tekstilne dekoracije u svim bojama, teksturama, od ravnih, messy, pa do prozračnih zavjesa'', govori Ivana Škrlec, vlasnica agencije za organizaciju vjenčanja.



Vjenčanica mora biti jedinstvena.



A prstenje? Bez zlata i dijamanata se ne pojavljujte!



''Hrvati zapravo i dalje najviše pribjegavaju toj nekoj klasici kad su muškarci u pitanju, ali kad su žene u pitanju, definitivno je to veret, odnosno prsten optočen dijamantima u sve tri boje zlata iako bih naglasila da u posljednje vrijeme Hrvatice vole žutu boju zlata i da to nekako preferira'', obasnila je draguljarica Ivana Jerbić.

Bi li Antonija Šola bila sretnija da ju Mario zaprosi prstenom od tratinčica ili dijamantim prstenom?

''Pa gle, mislim i tratinčice su mi fora, ali dijamant je ipak za žene kao što sam ja!'', odgovorila je Antonija u svom stilu.



Mladoženja je klasično u drugom planu, pa je i must have odijelo - klasično!



Hrana mora biti za prste polizati, inače se pripremite na kritike dan kasnije. Evo bez čega ne prolaze domaća vjenčanja.



''Ne prolazi svakako bez pršuta! To je ono što bih naglasio. Pršut mora biti dobar, mora se znat od kud dolazi, a opet ću naglasiti taj interaktivni dio gdje kada vi režete pršut pred gostima, to ima neku posebnu priču i poseban okus i to će svi pršutari potvrditi. Ono što je i dalje vrlo teško izbaciti, to je janjetina, koju je vrlo teško izbaciti. Ono što uspijemo izbaciti i nagovoriti ljude je da taj gulaš koji je kasno jelo, uspijemo zamijeniti sa nekim street foodom, nekom modernijom varijantom'', govori Karlo Šimek, vlasnik restorana i cateringa.



Mladenke žele i frizera, cijeli dan i noć.



''Žele da imaju prvu frizuru opuštene valove kada idu u crkvu da sve bude raskošno, veliko. Kada dolaze u salu žele da imaju malo skopčanu kosu jer im je ipak malo komotnije tako, i naravno u ponoć žele imati punđu jer više im kosa ne treba, žele se opustiti, feštati i uživati do jutra'', objasnila je Jadranka Pezo, vlasnica lanca frizerskih salona.



Na vjenčanju si dopustite što god poželite, dragi mladenci, jer to je samo vaš dan!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.