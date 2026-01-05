Severina pokazala tim koji stoji iza nje: ''Mi smo preživjeli i ovu godinu jakog tempa''

Severina je još jednom pokazala da iza svakog velikog uspjeha stoji snažan tim, podijelivši na Instagramu emotivne trenutke sa članovima svog benda i dugogodišnjim suradnicima, s kojima dijeli već punih 25 godina zajedničkog rada.

Severina je na Instagramu raznježila i razveselila svoje pratitelje objavivši niz fotografija na kojima pozira s članovima svog benda i dugogodišnjim suradnicima.

Društvo se okupilo u opuštenoj, gotovo obiteljskoj atmosferi, uz smijeh, večeru i dobro raspoloženje – daleko od reflektora, ali s istom energijom koja ih prati i na pozornici.

U opisu objave Severina je iskreno sažela sve ono što ih povezuje već desetljećima:

''…mi smo preživjeli. I ovu godinu jakog tempa i posljednjih 25 godina u ovom sastavu… i još uvijek se volimo i izvrsno zabavljamo i na pozornici i van nje…''

Fotografije jasno pokazuju koliko je među njima prisna veza – zagrljaji, osmijesi i spontane poze svjedoče o prijateljstvu koje nadilazi čistu profesionalnu suradnju. Riječ je o timu koji već četvrt stoljeća stoji uz jednu od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, dijeleći s njom uspone, izazove, turneje i bezbroj koncerata.

Severina je još jednom pokazala koliko cijeni ljude koji su uz nju godinama, naglasivši da su upravo međusobno povjerenje, ljubav i zajednička strast prema glazbi ključ njihove dugovječnosti.

''Samo ljubav'', ''Veliki zagrljaj za cijelu ekipu'', ''Braaavo, draga Severina'', ''Obitelj'', pisali su joj fanovi u komentarima.

Sevkina haljina za doček Nove godine bila je pravo remek-djelo, fotografije pogledajte OVDJE.

