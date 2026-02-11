Pokušava smiriti strasti s otuđenim bratom? Najmlađi Beckhamov sin oglasio se usred obiteljske drame

Cruz Beckham podijelio je niz fotografija iz djetinjstva na kojima pozira i s Brooklynom Beckhamom, što su mnogi protumačili kao znakovitu poruku usred obiteljskih napetosti.

Obitelj Beckham već neko vrijeme potresaju napetosti nakon što je najstariji sin Brooklyn svojim izjavama o obitelji podigao veliku prašinu.

Usred cijele obiteljske drame, oglasio se 20-godišnji Cruz Beckham. Na Instagramu je podijelio fotografije iz djetinjstva koje su mnogi protumačili kao znakovitu poruku.

Na jednoj fotki se vidi i Brooklyn koji grli mlađu braću, Cruza i Romea, dok druga fotografija prikazuje trojicu braće sa sestrom Harper - svi su odjeveni u pčelarska odijela, a na licima im je širok osmijeh.

Cruz uz fotografije nije napisao ništa, no objava je svejedno izazvala brojne reakcije. U komentarima se oglasila i njihova majka Victoria Beckham, koja je ostavila nekoliko emotikona srca, čime je dodatno potaknula nagađanja da obitelj pokušava pokazati zajedništvo te da se nadaju pomirenju sa Brooklynom.

Najstariji Beckhamov sin je povukao i rigorozan potez koji je mnoge zatekao. Više o tome pisali smo OVDJE.

