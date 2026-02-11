Pokušava smiriti strasti s otuđenim bratom? Najmlađi Beckhamov sin oglasio se usred obiteljske drame

Cruz Beckham podijelio je niz fotografija iz djetinjstva na kojima pozira i s Brooklynom Beckhamom, što su mnogi protumačili kao znakovitu poruku usred obiteljskih napetosti.
Usred cijele obiteljske drame, oglasio se 20-godišnji Cruz Beckham. Na Instagramu je podijelio fotografije iz djetinjstva koje su mnogi protumačili kao znakovitu poruku.
Na jednoj fotki se vidi i Brooklyn koji grli mlađu braću, Cruza i Romea, dok druga fotografija prikazuje trojicu braće sa sestrom Harper - svi su odjeveni u pčelarska odijela, a na licima im je širok osmijeh.
Brooklyn Beckham, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham Foto: Instagram
Cruz uz fotografije nije napisao ništa, no objava je svejedno izazvala brojne reakcije. U komentarima se oglasila i njihova majka Victoria Beckham, koja je ostavila nekoliko emotikona srca, čime je dodatno potaknula nagađanja da obitelj pokušava pokazati zajedništvo te da se nadaju pomirenju sa Brooklynom.
Brooklyn Beckham, Cruz Beckham Foto: Instagram
David i Brooklyn Beckham - 2 Foto: Afp
Najstariji Beckhamov sin je povukao i rigorozan potez koji je mnoge zatekao. Više o tome pisali smo OVDJE.
Brooklyn i Nicola Peltz Beckham s njenim roditeljima Foto: Instagram
