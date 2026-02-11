Olimpijac javno priznao nevjeru nakon osvajanja bronce: ''Spreman sam na sve!''

Umjesto da slavi olimpijsku broncu, norveški biatlonac Sturla Holm Lægreid u suzama je pred kamerama priznao nevjeru i šokirao sportsku javnost.

Norveški biatlonac Sturla Holm Lægreid šokirao je javnost kada je u televizijskom intervjuu uživo, samo nekoliko trenutaka nakon osvajanja olimpijske bronce, priznao da je prevario djevojku. Unatoč velikom sportskom uspjehu, 28-godišnjeg sportaša preplavile su emocije dok je pred kamerama govorio o, kako je rekao, najvećoj pogrešci u svom životu, piše Daily Mail.

Lægreid je u utorak osvojio brončanu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, u pojedinačnoj utrci biatlona na 20 kilometara. No umjesto da slavi veliki uspjeh, razgovor za norvešku televiziju NRK iskoristio je za javno priznanje nevjere.

Sturla Holm Lægreid - 1 Foto: Profimedia

''Postoji netko s kim bih ovo volio podijeliti, a tko danas možda ne gleda'', započeo je vidno emotivni Lægreid.

''Prije šest mjeseci upoznao sam ljubav svog života, najljepšu i najljubazniju osobu na svijetu. A prije tri mjeseca napravio sam najveću pogrešku u životu i prevario je.''

Sturla Holm Lægreid - 2 Foto: Profimedia

Sportaš je otkrio da je djevojci, s kojom je bio u vezi pola godine, sve priznao prije tjedan dana. To razdoblje opisao je kao najgori tjedan u svom životu.

''Imao sam zlato u svom životu… Vidim samo nju. Ne znam što želim postići ovime, ali sport mi je posljednjih dana bio sporedan. Zato bih volio da ovo mogu podijeliti s njom'', rekao je kroz suze.

''Moraš priznati kad napraviš nešto preko čega ne možeš prijeći i povrijediš nekoga koga toliko voliš'', izjavio je uplakani olimpijac.

Sturla Holm Lægreid - 5 Foto: Profimedia

Så ikke helt denne komme. Tidenes mest absurde medaljeintervju. 🫣 pic.twitter.com/fFwJ1B0vCO — Daniel Vassbund (@Smoothedan) February 10, 2026

Nakon što se pribrao, nastavio je intervju očajničkim apelom upućenim djevojci.

''Nikad ne znaš koliko prilika dobiješ, a mislim da neću dobiti drugu priliku za pravu ljubav kakvu sam imao s njom. Ali spreman sam na sve'', poručio je.

U jednom trenutku upotrijebio je i snažnu metaforu: ''Spreman sam na NRK baciti nuklearnu bombu i navući na sebe mržnju svih. Jer ona me već mrzi, a nadam se da će zbog ovoga možda shvatiti koliko je volim.''

Sturla Holm Lægreid - 4 Foto: Profimedia

Na pitanje o identitetu djevojke, odbio je otkriti njezino ime iz poštovanja prema njezinoj privatnosti.

''Ona vjerojatno još uvijek procesuira ono što sam joj rekao prošli tjedan, ali nadam se da za nas ima svjetla na kraju tunela. I da me još uvijek može voljeti'', zaključio je Lægreid.

Otkrio je i da je odluku o javnom priznanju donio večer prije utrke.

''Sinoć sam shvatio da moram baciti ovu bombu… Vidjet ćemo što će biti. Nemam što izgubiti'', rekao je norveški biatlonac, koji je umjesto euforije nakon olimpijske bronce doživio jedan od najtežih trenutaka u privatnom životu – pred očima cijele javnosti.

Sturla Holm Lægreid - 1 Foto: Instagram

Sturla Holm Lægreid - 3 Foto: Instagram

U međuvremenu se oglasila i njegova djevojka, koja je željela ostati anonimna. U izjavi za norveške medije poručila je kako joj je, unatoč javnoj izjavi ljubavi, "teško oprostiti".

Naglasila je da nije birala biti stavljena u takvu situaciju te da ju je cijela priča povrijedila. Potvrdila je da su bili u kontaktu i da je on upoznat s njezinim stavom, no zasad nema naznaka da je spremna na pomirenje. Tako je olimpijska bronca, umjesto da dobije romantični rasplet, zasad ostala u sjeni neizvjesnog završetka njihove veze.

Tko je Sturla?

Sturla Holm Lægreid norveški je biatlonac, rođen je 20. veljače 1997. u Bærumu u Norveškoj. Smatra se jednim od najuspješnijih predstavnika nove generacije norveškog biatlona.

Širu međunarodnu pozornost privukao je u sezoni 2020./2021. Svjetskog kupa kada je kao relativno nepoznat natjecatelj ostvario izvanredne rezultate i odmah se svrstao među najbolje na svijetu. Posebno je poznat po iznimno preciznom gađanju, što je jedna od ključnih disciplina u biatlonu (sport koji kombinira skijaško trčanje i streljaštvo).

Sturla Holm Lægreid - 6 Foto: Profimedia

Sturla Holm Lægreid - 3 Foto: Profimedia

Tijekom karijere osvojio je brojne medalje na svjetskim prvenstvima te više pobjeda i postolja u Svjetskom kupu. Bio je i dio iznimno jake norveške reprezentacije, koja već godinama dominira svjetskim biatlonom.

