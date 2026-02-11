Sandi Cenov okupio najdraže zbog jako važnog dana, slavilo se s poznatim Hrvatima!

Dvadeset godina ljubavi, zajedništva i uspomena Sandi i Ilina Cenov proslavili su velikom feštom, o kojoj se još priča, a slavlje nisu propustile ni brojne poznate osobe s domaće scene.

Sandi i Ilina Cenov obilježili su velikih 20 godina braka spektakularnom proslavom okruženi obitelji i bliskim prijateljima. Romantična večer ispunjena emocijama, glazbom i plesom pretvorila se u pravu feštu za pamćenje.

Slavljenički ugođaj bio je na vrhuncu, a bračni par nije skidao osmijeh s lica dok je plesao zagrljen, vidno zaljubljen kao i prvog dana.

Među uzvanicima našle su se i poznate osobe s domaće scene – Maja Šuput, Šime Elez te Nina Badrić, koji su zajedno s ostalim prijateljima i članovima obitelji nazdravili velikoj obljetnici. Na društvenim mrežama nizale su se čestitke i emotivne poruke, a Maja je kratko poručila: ''Sretna 20. godišnjica!''

Par se upoznao na skijalištu Nassfeldu 2005. godine. Tri mjeseca poslije vjenčali su se na Baliju u Indoneziji, no morali su odraditi hrvatsko vjenčanje kako bi brak bio valjan.

Pred matičarom u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici vjenčali su se 2006. godine, a Ilina je u veljači, povodom godišnjice njihova braka, objavila i dosad neviđene fotografije s vjenčanja.

Zajedno su dobili dvoje djece, sina Mikulu i kćer Zaru.

