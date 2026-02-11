Marko Livaja u nesvakidašnjem izdanju: U izlasku bez supruge privukao pozornost

Dok se na Poljudu vode ozbiljne sportske priče, Marko Livaja ovih je dana iznenadio javnost pojavivši se u izdanju kakvo rijetko viđamo – daleko od travnjaka, u kazališnoj loži splitskog HNK-a.

Splitski nogometni as i kapetan Marko Livaja ovih je dana ponovno u centru pažnje – ali ne samo zbog događanja na terenu već i izvan njega. Poznat kao borac i vođa Hajduka, Livaja je pokazao i svoju kulturnu stranu pojavljujući se na posebnoj pretpremijeri kultne opere ''Kraljica lopte'' u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu.

Riječ je o jedinstvenom glazbeno-scenskom djelu posvećenom hajdučkoj povijesti, koje je u suradnji s klubom doživjelo obnovu, a među gostima su se našli brojni aktualni i bivši igrači ''Bilih''. Livaja je tom prigodom privukao pozornost jer se na premijeru pojavio bez supruge Iris Livaje. Umjesto nje kapetanu je društvo pravio Dario Melnjak, njegov dugogodišnji suigrač i prijatelj.

Istog dana na istom svečanom događaju zabilježena je i druga zanimljiva situacija iz ''bijelog'' tabora. Naime, bivši sportski direktor Goran Vučević, koji je jučer najavio svoj odlazak iz kluba na kraju sezone, fotografiran je u društvu predsjednika Uprave Ivana Bilića nekoliko sati nakon medijskih izvještaja o njegovoj odluci.

Fotografije s tog druženja dodatno su potaknule spekulacije o unutarnjim odnosima u klubu i budućnosti ključnih ljudi iza sportskog poslovanja Hajduka – no iz Uprave su istaknuli da je dogovor o razlazu postignut bez zle krvi. Više čitajte OVDJE.

