Znate li tko se krije na slici? Odrekao se svog zaštitnog znaka zbog nove poslovne prilike!

Mark Wahlberg privremeno se odrekao svoje kratke i zalizane frizure za potrebe filma "By Any Means".

Mark Wahlberg zvijezda je novog filma "By Any Means" u kojem glumi mafijaša i plaćenog ubojicu, a snimanje filma održava se u Atlanti.

Kako bi što vjernije ušao u lik, glumac je promijenio izgled zbog kojeg se odrekao svog zaštitnog znaka – kratke, zalizane kose. Umjesto nje, Wahlberg ima nešto dužu kosu počešljanu u stranu, koja je otkrivala zaliske.

Mark Wahlberg - 2 Foto: Profimedia

Osim toga, svoj sportski stil odijevanja privremeno je zamijenio odijelom sivkastoljubičaste boje i crvenom košuljom te zlatnim satom i nakitom.

Mark Wahlberg Foto: Profimedia

In Magazin: Arthur the King - 7 Foto: In Magazin

Mark Wahlberg - 1 Foto: Instagram

U novom filmu Wahlberg glumi bivšeg mafijaškog plaćenog ubojicu Scarpu kojeg unajmi FBI J. Edgara Hoovera da u partnerstvu s mladim agentom hvata ubojice aktivista za ljudska prava.

Mark Wahlberg - 6 Foto: Mark Wahlberg/Instagram

Mark Wahlberg - 3 Foto: Profimedia

Mark i Rhea Wahlberg (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Mark Wahlberg - 5 Foto: Mark Wahlberg/Instagram

