Zabrinjavajući prizori nekadašnjeg holivudskog ljepotana, problemi oko njega samo se gomilaju

Mickey Rourke nekoć je bio na vrhuncu Hollywooda i simbol muške ljepote, a njegove najnovije fotografije, nakon niza problema, zabrinule su javnost.

Bivša holivudska zvijezda, Mickey Rourke, posljednjih dana ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta zbog ozbiljnih financijskih problema, piše Daily Mail.

Glumac je snimljen na Novu godinu ispred kuće u Los Angelesu u kojoj trenutačno živi, a prizori su iznenadili mnoge. U prugastom džemperu, s krunicom oko vrata i bez cipela, Rourke je iz kuće izašao kako bi preuzeo vrećice s hranom.

Ono što se odmah moglo primijetiti jest da je Rourke sada ćelav, čime je dodatno odavao dojam čovjeka daleko od dana kada je slamao srca obožavateljica i bio jedan od najvećih holivudskih zavodnika.

Prema sudskim dokumentima podnesenima u Los Angelesu, Rourke se suočava s mogućom deložacijom zbog navodnog duga od 59.100 dolara za najam, piše Daily Mail. Kuću s tri spavaće sobe i dvije kupaonice iznajmljuje od kraja ožujka prošle godine, kada je potpisao ugovor s početnom mjesečnom najamninom od 5.200 dolara, koja je ubrzo povećana na 7.000 dolara. Vlasnik nekretnine navodno mu je sredinom prosinca uručio trodnevnu obavijest za plaćanje duga ili iseljenje, no Rourke u tom trenutku nije bio kod kuće pa je obavijest ostavljena na ulazu.

Financijski problemi samo su nastavak niza kontroverzi koje su posljednjih mjeseci pratile glumca. Prošle godine Rourke je izbačen iz britanskog reality showa ''Celebrity Big Brother'' zbog neprimjerenog ponašanja i uvredljivih komentara upućenih JoJo Siwi, što je izazvalo snažne reakcije javnosti i osude na društvenim mrežama.

Mickey Rourke, rođen kao Philip Rourke Jr., proslavio se 80-ih godina filmovima koji su ga lansirali u sam vrh Hollywooda.

Brojni ga pamte po erotskoj drami "Devet i pol tjedana", u kojem je glumio s Kim Basinger i odradio nekoliko seksi scena, a početkom 90-ih glumio je akcijskim hitovima "Harley Davidson i Marlboro Man" s holivudskim facama Don Johnsonom i Tomom Sizemorom.

No 1991. godine iznenada se odlučio profesionalno baviti boksom, koji je amaterski trenirao kao tinejdžer. Tada 39-godišnji Rourke objasnio je kako nema poštovanja prema sebi kao glumcu i da ima osjećaj kao da samog sebe uništava. Tijekom boksačke karijere podlegao je mnogim ozljedama među kojima su slomljeni nos, slomljeni nožni prsti i rebra, razdvojeni jezik i jako natučeni obrazi. Zbog svih ozljeda lica morao je na plastične operacije u kojima su mu radili rekonstrukciju, a ožiljci su i dan danas vidljivi na njegovom licu.

Veliki povratak imao je sredinom 2000-ih ulogama u filmovima "Sin City" i "Hrvač", no ni to mu nije pomoglo da se potpuno vrati na stare staze slave.

Današnji prizori svjedoče o teškom razdoblju u životu glumca čija je karijera nekoć bila na samom vrhuncu.

