Poznate face zabundale se za izlazak na špicu prve subote u novoj godini, evo tko je sve snimljen!

I ova je subota u centru Zagreba bila mjesto okupljanje poznatih lica.

Prvu subotu u novoj godini brojna poznata lica iskoristila su za šetnju centrom Zagreba, unatoč hladnoći i znatno manjem broju ljudi nego inače.

Zagrebačka špica još je jednom postala modna i društvena pozornica, a fotografi su ipak imali posla — jer kada se poznati pojave, pogledi i objektivi prate svaki korak.

Goranna McDonald i Barbara Maheshwari. Foto: Josip Moler / CROPIX

Miroslava Jaramaz Foto: Josip Moler / CROPIX

Sanja Pilić Foto: Josip Moler / CROPIX

Topli kaputi, šalovi, osmijesi i opuštena atmosfera obilježili su ovo zimsko subotnje prijepodne.

Galerija 14 14 14 14 14

Na špici je snimljena dobro raspoložena Jadranka Kosor, a poglede je privukao dodata koji je vukla. Više o tome pisali smo OVDJE.

Jadranka Kosor Foto: Marko Seper/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Shrvana glumačka legenda prvi put se oglasila nakon tragične smrti kćeri

Naši fotografi uhvatili su i Mirelu Holy, Dubravka Šimenca, Roberta Prosinečkog. A tko je još pojavio u centru metropole pogledajte u nastavku članka ili u našoj galeriji!

Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX

Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX

Dubravko Šimenc i Robert Prosinečki Foto: Josip Moler / CROPIX

Miljenko Cvitković Minja, Ivana Portolan Pajić Foto: Josip Moler / CROPIX

Miljenko Cvitković Minja Foto: Josip Moler / CROPIX

Polina Guseva i Dora Šitum Foto: Josip Moler / CROPIX

Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX

George Alexandru Baldovin Foto: Josip Moler / CROPIX

Darko Janeš Foto: Josip Moler / CROPIX

Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Video je obišao internet! Pogledajte što su Prija i suprug Filip napravili usred njezina koncerta

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Zimska čarolija Franke i Ćorluke: Mjesto daleko od Lijepe naše ima posebno značenje za nju

Pogledaji ovo Celebrity Kći Erosa Ramazzottija o tragediji u Švicarskoj: ''Proganjaju me komentari, pogledajte se u ogledalo''