Poznate face zabundale se za izlazak na špicu prve subote u novoj godini, evo tko je sve snimljen!

I ova je subota u centru Zagreba bila mjesto okupljanje poznatih lica.
Prvu subotu u novoj godini brojna poznata lica iskoristila su za šetnju centrom Zagreba, unatoč hladnoći i znatno manjem broju ljudi nego inače.
Zagrebačka špica još je jednom postala modna i društvena pozornica, a fotografi su ipak imali posla — jer kada se poznati pojave, pogledi i objektivi prate svaki korak.
Goranna McDonald i Barbara Maheshwari. Foto: Josip Moler / CROPIX
Miroslava Jaramaz Foto: Josip Moler / CROPIX
Sanja Pilić Foto: Josip Moler / CROPIX
Topli kaputi, šalovi, osmijesi i opuštena atmosfera obilježili su ovo zimsko subotnje prijepodne.
Na špici je snimljena dobro raspoložena Jadranka Kosor, a poglede je privukao dodata koji je vukla. Više o tome pisali smo OVDJE.
Jadranka Kosor Foto: Marko Seper/PIXSELL
Naši fotografi uhvatili su i Mirelu Holy, Dubravka Šimenca, Roberta Prosinečkog. A tko je još pojavio u centru metropole pogledajte u nastavku članka ili u našoj galeriji!
Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX
Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX
Dubravko Šimenc i Robert Prosinečki Foto: Josip Moler / CROPIX
Miljenko Cvitković Minja, Ivana Portolan Pajić Foto: Josip Moler / CROPIX
Miljenko Cvitković Minja Foto: Josip Moler / CROPIX
Polina Guseva i Dora Šitum Foto: Josip Moler / CROPIX
Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX
George Alexandru Baldovin Foto: Josip Moler / CROPIX
Darko Janeš Foto: Josip Moler / CROPIX
Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX
