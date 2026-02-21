Nina Badrić na posebnom koncertu u Beogradu okupila regionalnu estradnu elitu!

Nina Badrić održala je emotivni akustični koncert u beogradskom Sava centru uz gudače i orkestar, a večer su uveličala brojna poznata lica iz javnog života.
Koncert Nine Badrić u Plavoj dvorani - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda predstavila je projekt Nina Unplugged, uz pratnju gudača i orkestra pod umjetničkim vodstvom Ante Gele. Posebno iznenađenje večeri bio je mladi Jakov Jozinović, koji joj se pridružio na pozornici i pobrao snažan pljesak publike.
Koncert Nine Badrić u Plavoj dvorani - 9 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Koncert Nine Badrić u Plavoj dvorani - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
U publici su viđeni brojni uzvanici iz javnog života, među njima novinarka Vesna Dedić, glazbenik Husein Husa Alijević sa suprugom Andreom Došen Alijević, kao i Ivana Mišković Karić, kći poduzetnika Miroslava Miškovića. Emotivnu večer nisu propustile ni filmska kritičarka Sandra Perović, glumica i pjevačica Jelena Gavrilović te Anabela Atijas.
Koncert Nine Badrić u Plavoj dvorani - 7 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Koncert Nine Badrić u Plavoj dvorani - 8 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Koncert Nine Badrić u Plavoj dvorani - 6 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Koncert Nine Badrić u Plavoj dvorani - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Posebna atmosfera obnovljene dvorane i Ninini bezvremenski hitovi u akustičnoj izvedbi još su jednom pokazali zašto su njezini nastupi u Beogradu redovito u središtu pozornosti, a publiku u Sava centru očekuje još jedno izdanje ovog glazbenog doživljaja.
Koncert Nine Badrić u Plavoj dvorani - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
OVDJE pogledajte dirljiv trenutak na koncertu Nine Badrić.
