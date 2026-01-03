Gola Severinina leđa bila su samo dodatni wow-efekt ove prozirne haljine!

Severina je spektakularnom večernjom haljinom užarila društvene mreže.

Severina je ponovno oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama i dokazala da itekako zna kako ostaviti bez daha – i stilom i pojavom.

U novoj objavi pozirala je u spektakularnoj, prozirnoj večernjoj haljini prekrivenoj srebrnim detaljima.

Haljina naglašava njezinu siluetu, ali i zavodljivo otkriva gola leđa, što dodatno doprinosi wow-efektu. Sandale s kristalnim ukrasom i krzneni ogrtač prebačeno preko ramena zaokružuju ovu modnu priču u punom glamuru.

Severina Foto: Instagram

Severina je kosu stilizirala u glam valove, a make-up i nakit savršeno su se uklopili u raskošnu večernju kombinaciju.

Severina Foto: Instagram

Severina Foto: Instagram

Njezino izdanje izazvao je lavinu komentara.

''Seve moja, najljepša si'', ''Presavršena'', ''Predivna'', ''Žena legenda'', ''Najljepša ikada'', ''Seksi diva'', ''Svaka čast'', ''Ikona'', ''Ma žena nema manu'', dio je komentara s Instagrama.

Sevrinina haljina za doček bila je pravo remek-djelo, a više o tome pisali smo OVDJE.

Severina - 3 Foto: Instagram

OVDJE pročitajte njezine želje za 2026. godinu!

Severina - 2 Foto: Instagram

Inače, Seve je nedavno kupila vilu iz snova! OVDJE pogledajte novi, luksuzni dom pjevačice, cijena je bila paprena.

