Poslušajte kako svjetski poznata balada zvuči kad ju svira naš izbornik Sigurdsson!

Uz gitaru u rukama i osmijeh koji je osvojio publiku, Dagur Sigurdsson pretvorio je današnji doček brončanih rukometaša u Zadru u pravi glazbeno-sportski spektakl.

Unatoč kiši koja je gotovo cijelo poslijepodne natapala Narodni trg, Zadrani su danas još jednom pokazali koliko znaju cijeniti sportske uspjehe.

Grad Zadar organizirao je svečani doček za osvajače brončane medalje s nedavnog Europskog rukometnog prvenstva održanog u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj – rukometaša Luku Lovru Klaricu, izbornika Dagura Sigurdssona te kondicijskog trenera Šimu Tomaševića.

Doček rukometaša u Zadru - 4 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Doček rukometaša u Zadru - 2 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Program je započeo u 16 sati, a već tada se na trgu okupilo nekoliko stotina građana, naoružanih kišobranima, zastavama i dobrim raspoloženjem. Kiša, koja nije prestajala padati, nimalo nije umanjila slavljeničku atmosferu, dapače – činilo se da dodatno pojačava emocije i ponos okupljenih.

Izbornik Sigurdsson i Luka Lovre Klarica na pozornicu su stigli oko 17:15 sati, dočekani gromoglasnim pljeskom i skandiranjem. Nažalost, kondicijski trener Šime Tomašević nije mogao prisustvovati dočeku zbog bolesti, što je s pozornice i posebno istaknuto uz želje za brzim oporavkom.

Nakon kratkog obraćanja publici, Dagur Sigurdsson pobrinuo se za trenutke koji će se još dugo prepričavati. U svom prepoznatljivom, opuštenom stilu prvo je nasmijao okupljene šalom na račun života u Zadru:

Doček rukometaša u Zadru - 3 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Doček rukometaša u Zadru - 6 Foto: Sime Zelic/Pixsell

''Lakše mi je bilo osvojiti medalju nego pronaći stan u Zadru.''

Doček rukometaša u Zadru - 1 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Smijeh i aplauz brzo su preplavili trg, no pravi vrhunac večeri tek je uslijedio. Kao i na proslavi u Zagrebu, Sigurdsson je uzeo gitaru u ruke i pred oduševljenim Zadranima zasvirao i zapjevao legendarni hit ''Purple Rain'' Princea.

Narodni trg u tim je trenucima postao velika, rasplesana i raspjevana pozornica, a emocije su bile vidljive na licima svih prisutnih.

