Poslušajte kako svjetski poznata balada zvuči kad ju svira naš izbornik Sigurdsson!

Uz gitaru u rukama i osmijeh koji je osvojio publiku, Dagur Sigurdsson pretvorio je današnji doček brončanih rukometaša u Zadru u pravi glazbeno-sportski spektakl.
Grad Zadar organizirao je svečani doček za osvajače brončane medalje s nedavnog Europskog rukometnog prvenstva održanog u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj – rukometaša Luku Lovru Klaricu, izbornika Dagura Sigurdssona te kondicijskog trenera Šimu Tomaševića.
Doček rukometaša u Zadru - 4 Foto: Sime Zelic/Pixsell
Doček rukometaša u Zadru - 2 Foto: Sime Zelic/Pixsell
Program je započeo u 16 sati, a već tada se na trgu okupilo nekoliko stotina građana, naoružanih kišobranima, zastavama i dobrim raspoloženjem. Kiša, koja nije prestajala padati, nimalo nije umanjila slavljeničku atmosferu, dapače – činilo se da dodatno pojačava emocije i ponos okupljenih.
Izbornik Sigurdsson i Luka Lovre Klarica na pozornicu su stigli oko 17:15 sati, dočekani gromoglasnim pljeskom i skandiranjem. Nažalost, kondicijski trener Šime Tomašević nije mogao prisustvovati dočeku zbog bolesti, što je s pozornice i posebno istaknuto uz želje za brzim oporavkom.
Nakon kratkog obraćanja publici, Dagur Sigurdsson pobrinuo se za trenutke koji će se još dugo prepričavati. U svom prepoznatljivom, opuštenom stilu prvo je nasmijao okupljene šalom na račun života u Zadru:
Doček rukometaša u Zadru - 3 Foto: Sime Zelic/Pixsell
Doček rukometaša u Zadru - 6 Foto: Sime Zelic/Pixsell
''Lakše mi je bilo osvojiti medalju nego pronaći stan u Zadru.''
Doček rukometaša u Zadru - 1 Foto: Sime Zelic/Pixsell
Smijeh i aplauz brzo su preplavili trg, no pravi vrhunac večeri tek je uslijedio. Kao i na proslavi u Zagrebu, Sigurdsson je uzeo gitaru u ruke i pred oduševljenim Zadranima zasvirao i zapjevao legendarni hit ''Purple Rain'' Princea.
Narodni trg u tim je trenucima postao velika, rasplesana i raspjevana pozornica, a emocije su bile vidljive na licima svih prisutnih.
